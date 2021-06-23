



Популярное туристическое направление – турецкий берег вновь манит россиян. С 22 июня возобновилось авиационное сообщение с этой страной. Однако путешествие к своей мечте может быть прервано еще в аэропорту, если вы забыли про свои долги за электроэнергию. «Волгоградэнергосбыт» советует позаботиться об оплате долгов за энергоресурсы, чтобы дальнейшее развитие событий не стало неожиданностью.

Сюрпризы для отпускника

1. Оплатили долг, а пограничник все же смотрит хмуро.

Оплачивать долги желательно заранее. При этом надо убедиться, что в базе судебных приставов ограничения сняты. Если вы все еще числитесь как должник, то – да, вас не пустят за границу.

2. Арест счёта и банковских карт

Это принудительный способ взыскания судебных долгов. Все карты, вне зависимости от того какая – дебетовая или кредитная - будут заблокированы до полного списания всей суммы, указанной в исполнительном листе.

3. Вернулись из отпуска – в квартире нет электричества

Вам приходило извещение об отключении электроэнергии из-за долгов, и вы его проигнорировали? Тогда по возвращению из отпуска вас может ждать неожиданность в виде обесточенной квартиры со всеми вытекающими последствиями.

Цифры в тему

• С начала года должникам было вынесено 1324 постановления о временном ограничении права выезда за пределы РФ.

• ПАО «Волгоградэнергосбыт» направило 14367 исполнительных листов на принудительное взыскание задолженности по коммунальной услуге электроснабжения.

• Только в июне было отключено 1243 абонентов, а если брать период с начала года – этот показатель стремится к отметке 4500 абонентов. И темпов снижения взыскания долгов, заверяют в компании, не ожидается.

Совет

Чтобы отпуск состоялся и оставил только положительные воспоминания, проверьте наличие долгов в личном кабинете на сайте https://energosale34.ru и оплатите их тут же без комиссии.







