На юге Волгограда отключат воду

Общество 18.06.2021 13:57
0
18.06.2021 13:57
Работы по замене ветхого водовода в Красноармейском районе Волгограда проведут в эти выходные, что потребует временной приостановки подачи воды потребителям. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании "Концессии водоснабжения", подача ресурса будет прекращена с 4 часов 19 июня до 3 часов 20 июня для абонентов, проживающих на ул. Пролетарская, 11-45, бульваре Энгельса, 1-25 и 2-18, пр. Героев Сталинграда, 21-49, ул. Остравская, 2-20.
На время работ по врезке нового водовода будет осуществляться подвоз воды. График движения автоцистерн будет размещен на сайте "Концессии водоснабжения".
Замена 840 метров старого водопровода диаметром 400 мм от проспекта Героев Сталинграда, 38 до бульвара Энгельса, 3б проводится в рамках инвестиционной программы компании-концессионера. Отмечается, что подключение обновленного трубопровода к сетям городского водоснабжения обеспечит бесперебойной подачей ресурса порядка 16 тысяч человек, проживающих в части Красноармейского района, а также ряд социально значимых объектов.
Реклама
В Волгоградской области 23 выпускника сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов18.06.2021 13:20
Общество 18.06.2021 13:20
Мантию не вернут: карьеру волгоградского судьи погубило «внепроцессуальное общение»18.06.2021 12:17
Общество 18.06.2021 12:17
В ботаническом саду под Волгоградом расцвел ядовитый символ бессмертия18.06.2021 11:52
Общество 18.06.2021 11:52
Руководство СНТ в Волгограде обязали освободить ветерана труда из «дачного плена»18.06.2021 09:58
Общество 18.06.2021 09:58
Волгоградская электричка 19 июня сделает дополнительную остановку на Мамаевом кургане18.06.2021 08:58
Общество 18.06.2021 08:58
Грозовой фронт надвигается на Волгоградскую область17.06.2021 21:19
Общество 17.06.2021 21:19
В Волгограде создан первый в России Центр по борьбе с опустыниванием17.06.2021 21:16
Общество 17.06.2021 21:16
На фестивале еды в Волгограде знатоки мировой кухни накормят 120 человек17.06.2021 16:55
Общество 17.06.2021 16:55
Экс-руководитель фонда капремонта Волгоградской области устроился на новую работу17.06.2021 14:22
Общество 17.06.2021 14:22
Ролик «Высоты 102» про приключения люка в Волгограде стал звездой соцсетей17.06.2021 12:50
Общество 17.06.2021 12:50
Беседу о безопасном поведении на железной дороге провели в летнем лагере Волгограда17.06.2021 12:36
Общество 17.06.2021 12:36
Магазин «Радеж» в Волгоградской области оштрафовали на 300 тысяч рублей за просроченный шоколад17.06.2021 12:35
Общество 17.06.2021 12:35
Волгоградские единороссы одобрили кандидатуру нового руководителя облкомцифры17.06.2021 10:28
Общество 17.06.2021 10:28
В детском технопарке «Кванториум» на Приволжской детской железной дороге начались инженерные каникулы17.06.2021 09:43
Общество 17.06.2021 09:43
Шашлычную в Волгограде опечатали из-за букета коронавирусных нарушений17.06.2021 09:37
Общество 17.06.2021 09:37
Реклама