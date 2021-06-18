На юге Волгограда отключат воду





Работы по замене ветхого водовода в Красноармейском районе Волгограда проведут в эти выходные, что потребует временной приостановки подачи воды потребителям. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании "Концессии водоснабжения", подача ресурса будет прекращена с 4 часов 19 июня до 3 часов 20 июня для абонентов, проживающих на ул. Пролетарская, 11-45, бульваре Энгельса, 1-25 и 2-18, пр. Героев Сталинграда, 21-49, ул. Остравская, 2-20.

На время работ по врезке нового водовода будет осуществляться подвоз воды. График движения автоцистерн будет размещен на сайте "Концессии водоснабжения".

Замена 840 метров старого водопровода диаметром 400 мм от проспекта Героев Сталинграда, 38 до бульвара Энгельса, 3б проводится в рамках инвестиционной программы компании-концессионера. Отмечается, что подключение обновленного трубопровода к сетям городского водоснабжения обеспечит бесперебойной подачей ресурса порядка 16 тысяч человек, проживающих в части Красноармейского района, а также ряд социально значимых объектов.



