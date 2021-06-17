Общество 17.06.2021 12:35
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17.06.2021 12:35
Крупный штраф заплатит магазин «Радеж» за просроченные продукты, которые находились на полках торговой точки. Компании ритейлера не удалось оспорить постановление Роспотребнадзора о привлечении ее к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Двенадцатого арбитражного апелляционного суда. В первых числах января этого года в магазин, расположенный в Котельниково на ул. Первомайской, 15, пришли сотрудники отдела полиции, куда пожаловался один гражданин. В ходе проверки было установлено, что в торговой точке реализовывался товар с истекшим сроком годности - шоколадный батончик «MARS», консервы «Доброфлот» «Горбуша натуральная» 245 г. в деформированной банке, газированный напиток «Кока Кола». Арбитражный суд Волгоградской области подтвердил законность назначенного наказания, так как продажа просроченных продуктов создавала угрозу жизни и здоровью граждан. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.
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