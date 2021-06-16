Котельниковский историко-краеведческий музей: место, где встречаются прошлое и будущее















Жители Котельниково по праву гордятся своей историей. Колыбель казачьей вольницы, место героических сражений в годы второй мировой войны – Котельниково богато на события.

«Первая экспозиция Котельниковского историко-краеведческого музея рассказывала о возникновении станции Котельниково и строительстве железнодорожной ветки Царицын-Тихорецкая. Сегодня здесь несколько тематических залов. Экспонаты, многие из которых уникальны, вызывают большой интерес у горожан и гостей района», - рассказал ИА «Высота 102» директор историко-краеведческого музея города Котельниково Владимир Ахметов.





Сейчас Котельниково бурно развивается благодаря Гремячинскому месторождению и запуску горно- обогатительного комбината. Его строительство – уже замечательная история. Инициаторы продвижения бренда «Котельниково – земля героев», молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» и участники молодежного волонтерского движения – частые гости музея. Посещают они и филиал музея в станице Пугачевской, где можно проследить боевой путь Емельяна Пугачева. Ребята вносят свой вклад в благоустройство музея, косят траву, сажают цветы. А после работы, как здесь говорят - трапеза на базу.

Только полюбив историю своего края, можно с гордостью строить его будущее – так говорят сотрудники историко-краеведческого музея города Котельниково Волгоградской области.

Подробности – в видеосюжете ИА «Высота 102»



