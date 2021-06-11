Экс-мэр Волгограда заболел коронавирусом после прививки "Спутником"





Экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко заболел коронавирусом. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом бывший градоначальник сообщил в Facebooke. Примечательно, что Евгений Ищенко сделал прививку от COVID-19 вакциной «Спутник» еще осенью прошлого года. Однако он признал, что пока, к счастью, переносит болезнь легко.

Между тем, известно о случаях, когда заражались коронавирусом привитые люди. Однако, как уверяют производители вакцины, в таком случае болезнь протекает в легкой форме.



