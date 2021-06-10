Общество 10.06.2021 14:59
0
10.06.2021 14:59
Девять человек пополнили печальный список жертв коронавируса в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, все скончавшиеся – пенсионеры. Всего от COVID-19 в регионе умерли 1395 жителей. Так, не справились с коронавирусом 65-летняя и 63-летняя жительницы Волгограда, 70-летний мужчина из областного центра, 73-летний пенсионер из Котовского района, 70-летний мужчина из Еланского района, 79-летняя камышанка, 63-летний мужчина из Светлоярского района, 74-летний урюпинец и 66-летний житель Чернышковского района.
При этом за минувшие сутки в регионе выявлено 83 новых случая заражения коронавирусом. В статистику попали Волгоград, Волжский и еще восемь районов области.
Реклама
Депутаты Волгоградской области хотят разрешить сходы граждан ради самообложения10.06.2021 16:06
Общество 10.06.2021 16:06
Патриарха Кирилла пригласили на освящение храма Александра Невского в Волгограде10.06.2021 14:22
Общество 10.06.2021 14:22
«Огородов больше нет»: в поселке Волгоградской области выпал град10.06.2021 13:48
Общество 10.06.2021 13:48
Роспотребнадзор изучает волгоградские пляжи10.06.2021 12:46
Общество 10.06.2021 12:46
Волгоградцы увидят крохотный «кусочек» кольцевого солнечного затмения10.06.2021 11:36
Общество 10.06.2021 11:36
Эксперты по штрафам раскрыли стиль вождения волгоградских водителей10.06.2021 10:09
Общество 10.06.2021 10:09
Волгоградскую компанию оштрафовали за отсутствие антисептиков10.06.2021 08:16
Общество 10.06.2021 08:16
Директор ФСБ России отметил работу волгоградских полицейских в важной спецоперации09.06.2021 17:24
Общество 09.06.2021 17:24
Жители волгоградской глубинки ищут управу на бесчинствующего землевладельца09.06.2021 14:40
Общество 09.06.2021 14:40
Волгоградца через суд обязали платить алименты пожилой матери09.06.2021 12:05
Общество 09.06.2021 12:05
Сделку по продаже федеральной земли сельскими чиновниками расторгли в Волгоградской области09.06.2021 10:59
Общество 09.06.2021 10:59
В Волгограде три трамвая вернулись на обычные маршруты09.06.2021 10:06
Общество 09.06.2021 10:06
Жительницу Волгоградской области отказывались госпитализировать без прививки от коронавируса08.06.2021 20:13
Общество 08.06.2021 20:13
«Стою и отгоняю»: жительница Волгограда спасает детей от открытого люка08.06.2021 17:22
Общество 08.06.2021 17:22
Два высокопоставленных прокурора погрузились в проблемы волгоградского ЖКХ08.06.2021 16:35
Общество 08.06.2021 16:35
Реклама