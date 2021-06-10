



Девять человек пополнили печальный список жертв коронавируса в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, все скончавшиеся – пенсионеры. Всего от COVID-19 в регионе умерли 1395 жителей. Так, не справились с коронавирусом 65-летняя и 63-летняя жительницы Волгограда, 70-летний мужчина из областного центра, 73-летний пенсионер из Котовского района, 70-летний мужчина из Еланского района, 79-летняя камышанка, 63-летний мужчина из Светлоярского района, 74-летний урюпинец и 66-летний житель Чернышковского района.

При этом за минувшие сутки в регионе выявлено 83 новых случая заражения коронавирусом. В статистику попали Волгоград, Волжский и еще восемь районов области.



