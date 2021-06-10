



Попечительский совет храма святого Александра Невского совместно с митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла на освящение построенного в Волгограде храма. Об этом, как сообщили ИА "Высота 102" в обладминистрации, заявил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По его словам, на имя патриарха направлено приглашение принять участие в торжественных мероприятиях и лично совершить обряд освящения собора в Волгограде.





"Освящение возрожденного духовного центра Волгоградской области и одного из духовных центров России в целом, безусловно, станет одним из самых важных, значимых событий этого юбилейного года, еще одним шагом в восстановлении исторической справедливости", - считает глава региона.





Собор Александра Невского, способный вместить 5000 человек, возведен в центре Волгограда за пять лет на благотворительные пожертвования. Открытие храма намечено на 2021 год к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.





Сегодня в Волгограде состоялось заседание Попечительного совета храма, которое провел губернатор Андрей Бочаров. Впервые оно прошло в здании храма, где завершаются общестроительные работы и работы по благоукрашению. Приводится в порядок территория вокруг храма. Полностью все работы будут завершены в сентябре текущего года.

2021 год Указом президента России объявлен Годом 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, защитника земли русской. Волгоградская область определена одним из федеральных центров празднования.



