Общество

Патриарха Кирилла пригласили на освящение храма Александра Невского в Волгограде

Общество 10.06.2021 14:22
0
10.06.2021 14:22


Попечительский совет храма святого Александра Невского совместно с митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла на освящение построенного в Волгограде храма. Об этом, как сообщили ИА "Высота 102" в обладминистрации, заявил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По его словам, на имя патриарха направлено приглашение принять участие в торжественных мероприятиях и лично совершить обряд освящения собора в Волгограде.

"Освящение возрожденного духовного центра Волгоградской области и одного из духовных центров России в целом, безусловно, станет одним из самых важных, значимых событий этого юбилейного года, еще одним шагом в восстановлении исторической справедливости", - считает глава региона.

Собор Александра Невского, способный вместить 5000 человек, возведен в центре Волгограда за пять лет на благотворительные пожертвования. Открытие храма намечено на 2021 год к 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. 

Сегодня в Волгограде состоялось заседание Попечительного совета храма, которое провел губернатор Андрей Бочаров. Впервые оно прошло в здании храма, где завершаются общестроительные работы и работы по благоукрашению. Приводится в порядок территория вокруг храма. Полностью все работы будут завершены в сентябре текущего года. 
2021 год Указом президента России объявлен Годом 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, защитника земли русской. Волгоградская область определена одним из федеральных центров празднования. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
10.06.2021 16:06
Общество 10.06.2021 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2021 14:59
Общество 10.06.2021 14:59
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2021 13:48
Общество 10.06.2021 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2021 12:46
Общество 10.06.2021 12:46
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2021 11:36
Общество 10.06.2021 11:36
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2021 10:09
Общество 10.06.2021 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2021 08:16
Общество 10.06.2021 08:16
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2021 17:24
Общество 09.06.2021 17:24
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2021 14:40
Общество 09.06.2021 14:40
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2021 12:05
Общество 09.06.2021 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2021 10:59
Общество 09.06.2021 10:59
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2021 10:06
Общество 09.06.2021 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2021 20:13
Общество 08.06.2021 20:13
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2021 17:22
Общество 08.06.2021 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2021 16:35
Общество 08.06.2021 16:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:06
Депутаты Волгоградской области хотят разрешить сходы граждан ради самообложенияСмотреть фотографии
15:16
Бывший зек из Крыма попросился на свободу после убийства волгоградского пенсионераСмотреть фотографии
14:59
Еще девять пенсионеров в Волгоградской области не пережили коронавирусСмотреть фотографии
14:22
Патриарха Кирилла пригласили на освящение храма Александра Невского в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:14
Море волнуется: волгоградские ученые приступили к выработке стратегии ликвидации наследия «Химпрома»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:48
МегаФон запускает новый сервис подписки на мобильные игрыСмотреть фотографии
13:48
«Огородов больше нет»: в поселке Волгоградской области выпал градСмотреть фотографииCмотреть видео
12:54
Замотал в скатерть: под Волгоградом задержан подозреваемый в зверском убийстве своего коллегиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:47
На промплощадке «КАУСТИКа» стартовали соревнования престижного конкурса «Лучший по профессии»Смотреть фотографии
12:46
Роспотребнадзор изучает волгоградские пляжиСмотреть фотографии
12:00
В Волгоградской области от неизвестной болезни умирает хвойный лесСмотреть фотографии
11:36
Волгоградцы увидят крохотный «кусочек» кольцевого солнечного затменияСмотреть фотографии
11:10
Ростелеком» и RAMZES666 помогут начинающим киберспортсменамСмотреть фотографии
10:42
Экс-руководителя МУПа в Волгоградской области осудят за сокрытие миллионовСмотреть фотографии
10:09
Эксперты по штрафам раскрыли стиль вождения волгоградских водителейСмотреть фотографии
10:01
Водитель без прав протаранил скутер без номеров в городе Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:58
Силовики задержали в Волгоградской области мужчину, находившегося в федеральном розыскеСмотреть фотографии
08:58
Завод в Волгоградской области уличили в занижении объемов ядовитых выбросовСмотреть фотографии
08:16
Волгоградскую компанию оштрафовали за отсутствие антисептиковСмотреть фотографии
19:30
Волгоградцев «ловят на удочку» черные кредиторыСмотреть фотографии
18:12
В Волгограде эвакуировали ТРЦ «Акварель»Смотреть фотографии
17:56
В Волгограде соседка разоблачила отобравших квартиру у одинокого пенсионера мошенниковСмотреть фотографии
17:24
Директор ФСБ России отметил работу волгоградских полицейских в важной спецоперацииСмотреть фотографии
17:04
Депутат Госдумы от Волгоградской области досрочно сложила полномочияСмотреть фотографии
16:42
Приговор по делу о трупе в подвале многоэтажки вынесли в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:58
Фиктивные закупки чушек довели волгоградскую бизнесвумен до судаСмотреть фотографии
15:44
В Волгоградской области суточная смертность от коронавируса держит планкуСмотреть фотографии
14:40
Жители волгоградской глубинки ищут управу на бесчинствующего землевладельцаСмотреть фотографии
13:53
Треть от всех аварий: в ГИБДД озвучили шокирующую статистику по трассе Волгоград-КраснослободскСмотреть фотографииCмотреть видео
12:42
МТС рассказала, кто приезжал в Волгоградскую область в маеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 