«Огородов больше нет»: в поселке Волгоградской области выпал град











В Котовском районе Волгоградской области выпал град. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, ледяные осадки затронули поселок Серино, где расположены частные дома. «Огородов у нас больше нет – град побил всю рассаду», - печально констатируют владельцы участков.

Между тем, грозы прогремели сегодня и в других районах региона – в Даниловском, Фроловском, Ольховском, Михайловском, а также в Волгограде и в Волжском. Синоптики прогнозируют дожди до середины июня.

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