Роспотребнадзор изучает волгоградские пляжи

Общество 10.06.2021 12:46
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10.06.2021 12:46
В преддверии купального сезона сотрудники Роспотребнадзора проверяют места для пляжного отдыха в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении ведомства, проводится мониторинг качества воды и почвы (песка) в целях оценки на соответствие микробиологическим, санитарно-химическим, вирусологическим, паразитологическим и радиологическим показателям.
Исследования в запланированных местах отдыха начали проводить с 19 мая. На данный момент 7,7% отобранных проб воды водоемов по микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим нормативам. Все исследованные пробы воды на вирусологические, радиологические и паразитологические показатели соответствуют нормативным требованиям. Возбудители патогенных кишечных инфекций в воде водоемов не найдены.
Отмечается, что использование водных объектов для отдыха и купания населения допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения его использования.
Напомним, что в прошлом году купальный сезон в Волгограде стартовал с 15 июля и продлился до 1 сентября.
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