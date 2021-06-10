Общество

Волгоградцы увидят крохотный «кусочек» кольцевого солнечного затмения

Общество 10.06.2021 11:36
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10.06.2021 11:36


Пик кольцевого солнечного затмения, которое на территории России сегодня наблюдают впервые за 55 лет, в Волгограде придется на 14 часов 48 минут. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Instagram волгоградского планетария, в это время наступит максимальная фаза затмения, которую жители смогут наблюдать на территории Волгограда. Над нашим городом Луна закроет всего 3,5% солнечного диска. В ясную погоду посмотреть за движением Солнца и Луны жители и гости города смогут в башне обсерватории или в переносных телескопах на астроплощадке.
Кольцеобразное затмение Солнца жители России наблюдает сегодня впервые с 1966 года. Полностью Луна закроет центр звезды над Чукоткой, а в европейской части страны Солнце будет выглядеть как надкушенное яблоко.
В волгоградском планетарии сообщили, что сегодняшнее астрономическое событие открывает целую серию подобных явлений на территории России, которые будет происходить летом с интервалом в 9 лет. Следующее солнечное затмение придется на 1 июня 2030 года. Ожидается, что отчетливо наблюдать его смогут жители густонаселенных районов, включая юг европейской части России.

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