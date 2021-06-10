Волгоградскую компанию оштрафовали за отсутствие антисептиков

Общество 10.06.2021 08:16
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10.06.2021 08:16
Производственная компания «Радуга Цинк Лист» оштрафована на 100 тысяч рублей за не выполнение требований, изложенных в ранее выданном предписании управления Роспотребнадзора. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, сотрудники не нашли в офисном помещении фирмы, которая работает с металлом, кожных антисептиков, рециркуляторов. Также проверяющим не смогли предоставить график влажной уборки с применением дезсредств. В управлении Роспотребнадзора сочли эти нарушения не выполнением требований постановления губернатора «О введении режима повышенной готовности» и обратились в суд. Дзержинский районный суд привлек компанию к административной ответственности с наложением штрафа. Постановление суда не вступило в законную силу.
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