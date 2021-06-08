В Волгоградской области в райотделе полиции сменился начальник

Общество 08.06.2021 14:24
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08.06.2021 14:24
Майор полиции Павел Буханцев возглавил ОМВД России по Дубовскому району. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, нового руководителя личному составу райотдела сегодня представил начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко.
До назначения на эту должность 34-летний Павел Буханцев возглавлял Отделение МВД России по Киквидзенскому району Волгоградской области.
Павел Буханцев служит в органах внутренних дел с 2004 года. Имеет высшее юридическое образование. Начинал службу с должности следователя при ОВД по Еланскому району, позже состоял в различных должностях подразделения уголовного розыска данного органа внутренних дел. С 2014 по 2021 год занимал руководящие должности в ОВД Еланского и Киквидзенского районов.
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