У пассажиров авиарейса Душанбе-Волгоград отобрали творог со сметаной

Общество 06.06.2021 13:39
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06.06.2021 13:39
У пассажиров самолета, прибывшего из Душанбе в Волгоград, нашли продукты питания, на которые не оказалось необходимых документов. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и республике Калмыкия, семь пассажиров везли в ручной клади молочную продукцию (творог, сметану и курт) и мясо говядины общим весом более 13 килограммов. Однако на данную животноводческую продукцию отсутствовали документы, подтверждающие в том числе эпизоотическое благополучие места, откуда ее привезли. В результате пассажирам пришлось расстаться с едой, которая, согласно правилам, была уничтожена.
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