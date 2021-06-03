В Волгограде после столкновения легковушки со столбом погиб водитель











В результате ДТП на проспекте Университетском в Советском районе Волгограда сегодня в 10.50 погиб 59-летний водитель ВАЗ-2107. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, с места аварии также госпитализирована пассажирка отечественного автомобиля.

По предварительным данным, в районе остановки «Обувная фабрика» мужчине за рулем ВАЗ стало плохо, он потерял управление легковушкой, после чего машина врезалась в световую опору у края проезжей части. От удара ВАЗ-2107 отбросило обратно на дорогу, где он столкнулся с LADA Vesta. Со слов знакомых погибшего, он работал в одной из местных больниц водителем разбившегося автомобиля.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.