Волгоградские активисты собрали подписи за новый референдум





Активисты закончили сбор подписей за проведение нового референдума о возвращении волгоградского времени в регионе. Как сообщили ИА «Высота 102» в штабе волонтеров, до конца недели подписные листы будут переданы в облизбирком для проверки. Ранее волонтеры заявляли о намерении собрать 40,2 тысячи подписей жителей региона, которые требуют проведения нового референдума по времени. Активисты не исключают, что часть подписей будет забракована, поэтому решили на всякий случай собрать немногим более, чем требуется. Пункты сбора подписей были открыты во многих районах Волгограда, в также в населенных пунктах Волгоградской области.

Напомним, до сих пор в регионе не утихают споры по поводу того, в каком часовом поясе должен жить регион. Не согласные с переходом Волгоградской области в московскую часовую зону вели неустанную борьбу за отмену этого решения, «бомбардировали» депутатов облдумы и Госдумы жалобами, пока, наконец, те же депутаты регпарламента, которые и продвигали скандальный законопроект, не запустили процесс подготовки к очередному референдуму.

Фото ВК Волгоградское время.