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МегаФон и НТВ проведут первую федеральную телетрансляцию в 5G

Телеком 02.06.2021 12:40
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02.06.2021 12:40


МегаФон развернул сеть 5G на стенде телекомпании НТВ на Петербургском международном экономическом форуме. Инновационная студия НТВ продемонстрирует участникам форума и зрителям преимущества работы телеканала с помощью 5G-соединения на примере информационных программ, создаваемых телеканалом в рамках ПМЭФ-2021. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
«НТВ стал первым российским телеканалом, который покажет возможности работы 5G в прямом эфире и продемонстрирует, как слияние медиа и инновационных технологий может выглядеть в будущем. Всего через несколько лет экономика производства контента может измениться в сторону оптимизации затрат и расширения вариативности предложения. Наша студия на ПМЭФ сейчас способна обеспечить полный цикл онлайн создания видеоконтента. В отличие от прошлого года, мы активно задействовали дистанционное управление съёмочными аппаратами и значительно расширили сеть подключённых устройств, минимизировав провода. В итоге зритель получит более комфортное восприятие эфира, а профессионалы – прогрессивные решения рутинных задач», – говорит генеральный директор НТВ Алексей Земский.
Сигнал 5G будут обеспечивать две базовые станции, работающие в миллиметровом диапазоне. В рамках тестов в аналогичном диапазоне МегаФон демонстрировал скорость, достигавшую 4,1 Гбит/с, а задержку 5G сигнала на уровне 8 мс. Это особенно важно при проведении видеоконференций и мобильных трансляций и при передаче контента в более высоком разрешении, например, в 4К. Для организации фрагмента сети 5G использовалось коммерческое оборудование Nokia, включая базовые станции 5G AirScale и пакетное ядро.
«Мы рады совместно с партнёрами продемонстрировать возможности связи пятого поколения и показать техническую готовность и операторов, и бизнеса к запуску новых форматов телевещания. Мы знаем, что НТВ традиционно использует в своей работе перспективные технологии. Сегодня россияне могут увидеть, как 5G обеспечивает трансляции с минимальными задержками и предоставляет новый уровень комфорта для зрителей», - отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.
В настоящее время российские телекомпании преимущественно осуществляют передачу видеосигнала с камер видеооператоров в эфирную аппаратную через специальные передающие устройства, например, Emerlink, Dejero с установленными 4-6 модемами, с помощью которых формируется канал для передачи видеосигнала. Они формируют видеопоток, поступающий в виде стрима или отдельных файлов с помощью технологии 4G напрямую на сервер телеканала в эфирную аппаратную. 
При таком способе доставки сигнала задержка во время стрима составляет 3-5 секунд. Это заметно на примере общения ведущего из студии с корреспондентом, находящимся на месте события. Одно из очевидных преимуществ связи 5G состоит в обеспечении канала передачи в несколько десятков раз шире того, чем в 4G. Таким образом, в производстве контента можно задействовать больше технических устройствза счет внедрения 5G, а задержки при передаче сигнала сократятся в 3-5 раз. Это продемонстрирует корреспондент НТВ в режиме реального времени, общаясь с московской студией канала. 
Для наглядной демонстрации разницы скоростей передачи сигнала по 4G и 5G в студии НТВ будет установлен монитор, разделённый на две части, на который по двум каналам связи будет передаваться видеоконтент. Другим примером, доказывающим преимущества работы в 5G, станет показ прямого эфира десяти каналов первого мультиплекса в HD, а также орбит НТВ (+2, +4, +7), тематических каналов НТВ («НТВ-Право», «НТВ-Стиль», «НТВ-Сериал», «НТВ Хит»), канала «НТВ-Мир» и видеосигнала с камеры INSTA360 на студийных устройствах демонстрации контента.
В съёмках информационных программ с ПМЭФ-2021 также примет участие коллаборативный робот CRX10iA/L, новейшая разработка японской компании FANUC, с закреплённой на нём камерой. Любой участник форума сможет самостоятельно управлять роботом с помощью мобильного устройства с выведенным web-интерфейсом настроек CRX. 
Также все посетители 5G студии НТВ смогут увидеть инновационные проекты канала, снятые в формате 360° в разрешении 8K – промо трансляции Парада Победы 2021 года и документального фильма «Брест 360. Панорама войны», а также материалы, снятые на форуме. Этот контент можно будет посмотреть в студии в VR очках.
Установленная на стенде НТВ монтажная станция продемонстрирует, в какой степени 5G упрощает и ускоряет оперативные работы.  Станция будет подключена к серверу записи, передающему сигнал в формате FULL HD, благодаря низким задержкам и высокой скорости передачи материала поступающий видеоконтент будет обрабатываться в режиме реального времени.

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