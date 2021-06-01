Общество 01.06.2021 16:59
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01.06.2021 16:59
Уже сегодня ночью погода в Волгоградской области резко испортится. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградское ЦГМС, ночью ожидаются кратковременные дожди, утром и днем - дожди, местами сильные, вечером в отдельных районах – даже град. Прогнозируются также грозы и усиление ветра при грозах до 17-22 метров в секунду. Днем в регионе будет от 19 до 24 градусов тепла.
В Гидрометоцентре РФ также уже выдали экстренное предупреждение. В период 17-20 часов и до конца суток сегодняшнего дня в западных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с, в отдельных районах - очень сильные дожди и сильные ливни. Такая же погода местами сохранится 2 и 3 июня.
Между тем, по данным ресурса ventusky.com, разгар непогоды в Волгограде придется на два-три часа дня. Ранее, напомним, синоптики предупреждали о дождливой неделе и небольшом похолодании.
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