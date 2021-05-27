Общество

В Волгоградской областной думе пополнение: еще один доктор наук

Общество 27.05.2021 18:27
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27.05.2021 18:27


На сегодняшнем заседании Волгоградской облдумы депутаты поздравили своего коллегу и ректора Волгоградского государственного медицинского университета Владимира Шкарина с защитой докторской диссертации. Как сообщает ИА «Высота 102», поздравление прозвучало из уст председателя регпарламента Александра Блошкина, а депутаты поддержали спикера аплодисментами в адрес Владимира Шкарина. Председатель  областной думы гордо заметил, что в региональном парламенте уже четыре доктора наук. 
Как стало известно ИА «Высота 102» из открытых источников, докторская диссертация Владимира Шкарина посвящена оказанию стоматологической ортопедической помощи при дефектах зубочелюстных дуг. 

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