В Волгоградской областной думе пополнение: еще один доктор наук





На сегодняшнем заседании Волгоградской облдумы депутаты поздравили своего коллегу и ректора Волгоградского государственного медицинского университета Владимира Шкарина с защитой докторской диссертации. Как сообщает ИА «Высота 102», поздравление прозвучало из уст председателя регпарламента Александра Блошкина, а депутаты поддержали спикера аплодисментами в адрес Владимира Шкарина. Председатель областной думы гордо заметил, что в региональном парламенте уже четыре доктора наук.

Как стало известно ИА «Высота 102» из открытых источников, докторская диссертация Владимира Шкарина посвящена оказанию стоматологической ортопедической помощи при дефектах зубочелюстных дуг.