



Городские дорожные службы привезли на возведенную к ЧМ-2018 парковку гору песка для устранения провала, образовавшегося здесь днем ранее. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, причиной стала просадка грунта под брусчаткой.

В настоящее время яма огорожена металлическим забором для соблюдения требований безопасности. Специалисты коммунальной службы аккуратно разобрали плитку вокруг места провала, который в ближайшее время заполнят привезенным песком. Брусчатку вернут на законное место.





Напомним, автостоянка возле парка Победы напротив стадиона «Волгоград Арена» была построена в 2018 году к проведению чемпионата мира по футболу. После проведения спортивного мероприятия волгоградцы продолжают активно пользоваться ею при посещении парка, Мамаева кургана, матчей команды «Ротор».