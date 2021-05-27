Общество 27.05.2021 08:09
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27.05.2021 08:09
Гражданина без маски обнаружили сотрудники управления Роспотребнадзора по Волгоградской области во время проверки в бизнес-центре «Премьер Билдинг», расположенного на проспекте Ленина, 56а. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия волгоградца оштрафовали. Решение о назначении штрафа в размере 15 тысяч рублей вынес Центральный районный суд. Постановление не вступило в законную силу.
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