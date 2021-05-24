Две недели лечился сам: молодой волгоградец с хроническим вирусным заболеванием не пережил COVID-19

Общество 24.05.2021 14:15
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24.05.2021 14:15
В Волгоградской области за минувшие сутки еще семь человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе. Среди новых жертв пандемии – как люди в возрасте, так и молодые жители региона. Так, врачам не удалось спасти 43-летнего волгоградца, который после появления первых признаков недомогания не обратился за медицинской помощью своевременно. Две недели он пытался лечиться самостоятельно. Мужчина при жизни страдал хроническим вирусным заболеванием. Также среди умерших – 62-летний и 79-летний волгоградцы, 51-летняя и 75-летняя женщины из Камышина, 78-летний пенсионер из Суровикинского района и 55-летняя жительница Михайловки. Всего в регионе 1259 человек не пережили COVID-19.
Также за минувшие сутки стало известно о новых 88 случаях заболевания коронавирусом. Расширилась и география выявления новых заболевших. Если несколько дней назад коронавирус фиксировался в восьми районах и в двух городах региона, то теперь новые случаи зарегистрированы уже в 13 районах и в двух городах.
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