Происшествия

Молодая девушка в Волгоградской области погибла в аварии

Происшествия 17.05.2021 10:36
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17.05.2021 10:36


23-летняя девушка скончалась в результате ДТП, которое случилось накануне в Дубовском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне около трех часов дня. 23-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2115», двигаясь со стороны Волгограда в сторону Камышина, выехал на полосу встречного движения. Однако вернуться на свою полосу молодой человек не успел. В результате отечественное авто врезалось в «Фольксваген Тигуан», за рулем которого находился 56-летний водитель.  Водитель «ВАЗ-2115», водитель и 56-летняя пассажирка «Фольксваген Тигуан» получили травмы и были доставлены в больницу. А вот пассажирку  «ВАЗ-2115» спасти не удалось.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области. 

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