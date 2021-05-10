В Волгоградской области коронавирус переключился на жителей среднего возраста





За минувшие сутки в Волгоградской области коронавирусом заболели еще 98 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, больше всего заболевших – 30 человек – выявлено среди лиц от 30 до 49 лет. Инфекция поразила также 26 человек из категории шестьдесят пять плюс. Еще 22 человека – это жители региона от 50 до 64 лет. Остальные заразившиеся – дети, подростки и молодежь до 29 лет. За минувшие сутки стало известно еще о пятерых скончавшихся от COVID-19. Вирус не пощадил 74-летнюю и 79-летнюю жительниц Волгограда, 61-летнего волжанина, 75-летнюю камышанку и 79-летнюю пенсионерку из Старополтавского района. Всего в регионе уже 1168 человек стали жертвами инфекции.



