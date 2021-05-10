Общество 10.05.2021 17:42
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10.05.2021 17:42
Жительница Волгограда, владеющая иномаркой, отсудила за испорченную краской машину свыше 200 тысяч рублей у генподрядчика строительства стадиона «Волгоград Арена» - АО «Стройтрансгаз». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение областного суда, автовладелица требовала гораздо большую сумму – свыше 300 тысяч, но ее иск был удовлетворен частично. Представители АО «Стройтрансгаз» обжаловали решение Центрального районного суда Волгограда, вынесенное 22 октября 2020 года, требуя его отменить. Однако апелляционная инстанция оставила жалобу генподрядчика без удовлетворения.
Судом установлено, что припаркованной вблизи стадиона иномарке был нанесен ущерб в результате попадания краски светлого цвета в результате выполнения строительных работ при окраске конструкций стадиона «Волгоград Арена» к ЧМ 2018. Это произошло в период с сентября по декабрь 2017 года, однако судебные разбирательства длились до сих пор. Хозяйка машины даже заказала экспертизу, в результате которой было установлено, что попавшая на машину краска идентична той, которой красили «Волгоград Арену».
Отметим, что это не первый иск, которые подавали к генподрядчику стадиона автомобилисты, чьи машины пострадали при покраске «Волгоград Арены». Так, в 2019 году арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать с АО «Стройтрансгаз» почти миллион рублей за испорченные краской два люксовых автомобиля - BMW 525D и BMW Х6.
Напомним, история с «принудительной» покраской авто тогда вызвала широкий общественный резонанс. Волгоградцы жаловались, что на припаркованных в центре города автомобилях появились капли краски. В частности, такие случаи фиксировались на улицах Батальонная, Чуйкова, проспекте Ленина. Между тем, в АО «Стройтрансгаз» предупреждали о проведении работ по покраске металлоконструкций стадиона.
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