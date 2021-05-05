Волгоградский медицинский университет ввел новые правила для абитуриентов





Решение о поступлении в Волгоградский государственным медицинский университет в 2021 году будет по результатам единого государственного экзамена. Ученый совет отменил и дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба ВолгГМУ.

«Решение продиктовано стремлением обеспечить равные, прозрачные условия для абитуриентов при поступлении в медицинский университет», – прокомментировал ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин.

Конкурсные списки на этот раз не будут содержать информацию о фамилиях и именах абитуриентов. Они будут обезличены. Идентификация абитуриента будет осуществляться с помощью СНИЛС, предъявление которого является обязательным при подаче документов в университет. Списки абитуриентов в ходе приемной кампании будут обновляться 5 раз в день.

Еще одной особенностью при поступлении в вуз в этом году станет то, что на специальности Биология, Биотехнические системы и технологии, Клиническая психология университет предоставляет абитуриенту право самому выбрать результаты какого испытания (ЕГЭ) представить на конкурс в вуз. Это касается одной из трех дисциплин.

«Например, на специальности Клиническая психология обязательными предметами являются Биология и Русский язык, а третий предмет абитуриент может выбрать между профильной Математикой и Обществознанием», – отметил ректор.

Зачисление на бюджетные места в один самых престижных вузов региона будет происходить в два этапа. На первом – будут зачисляться лица, поступающие в рамках особых льгот и по договорам о целевом обучении. Второй этап – зачисление до заполнения оставшихся бюджетных мест. Так называемой «второй волны» зачисления не будет.

Подать документы можно лично, через операторов почтовой связи, с помощью личного кабинета поступающего или с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» портала Госуслуги.

На все вопросы абитуриентов специалисты приемной комиссии вуза ответят в рамках традиционного День открытых дверей, который пройдет в онлайн формате 16 мая. Начало в 10.00.

Прямая трансляция с участием специалистов приемной комиссии ВолгГМУ будет организована на официальных страницах вуза в «YouTube» и социальной сети «Вконтакте».

через специальную форму . Вопросы можно будет задавать в комментариях к видео, или

Особенностью майского Дня открытых дверей в ВолгГМУ станет то, что его проведут не только преподаватели, но и студенты. Именно они покажут абитуриентам и их родителям как проходит обучение на кафедрах.

Будущие первокурсники побывают в аудиториях, лабораториях, образовательных и научных центрах вуза. Увидят абитуриенты и новый Центр электронного медицинского образования с самым современным симуляционным оборудованием.