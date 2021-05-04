На площади Павших борцов в Волгограде проходит первая репетиция парада Победы





Первая тренировка парада ко Дню Победы проходит на площади Павших борцов в Центральном районе Волгограда, сообщает корр. ИА «Высота 102». В репетиции шествия сегодня принимают участие парадные расчеты пеших колонн Волгоградского военного гарнизона ЮВО, силовых ведомств и учебных заведений — всего 2,3 тысячи человек.





По главной площади Волгограда пройдут парадные расчеты Росгвардии, УФСИН и ГУ МЧС России по Волгоградской области, сводный батальон и рота барабанщиц волгоградской академии МВД. По традиции в параде участвуют расчеты МВД в исторической форме бойцов НКВД и регулировщиц времен Великой Отечественной войны. Строем пройдут расчеты от Волгоградского казачьего кадетского корпуса, Волгоградского отделения казачьего войска Донского, ВолГАУ, движения «Юнармия», реготделения ДОСААФ, кадетского корпуса им. Ф.Ф. Слипченко, Волгоградского техникума водного транспорта, кадетского корпуса МВД и кадетской школы им. С.А. Солнечникова. Репетиция проходит в два прогона, второй из которых начался уже после захода солнца.





Первая репетиция парада проходит без участия механизированной колонны, которая будет представлена на второй тренировке завтра, 5 мая. Генеральная репетиция парада состоится 7 мая в 10.00.































