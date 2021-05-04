Общество

На площади Павших борцов в Волгограде проходит первая репетиция парада Победы

Общество 04.05.2021 19:51
0
04.05.2021 19:51


Первая тренировка парада ко Дню Победы проходит на площади Павших борцов в Центральном районе Волгограда, сообщает корр. ИА «Высота 102». В репетиции шествия сегодня принимают участие парадные расчеты пеших колонн Волгоградского военного гарнизона ЮВО, силовых ведомств и учебных заведений — всего 2,3 тысячи человек.

По главной площади Волгограда пройдут парадные расчеты Росгвардии, УФСИН и ГУ МЧС России по Волгоградской области, сводный батальон и рота барабанщиц волгоградской академии МВД. По традиции в параде участвуют расчеты МВД в исторической форме бойцов НКВД и регулировщиц времен Великой Отечественной войны. Строем пройдут расчеты от Волгоградского казачьего кадетского корпуса, Волгоградского отделения казачьего войска Донского, ВолГАУ, движения «Юнармия», реготделения ДОСААФ, кадетского корпуса им. Ф.Ф. Слипченко, Волгоградского техникума водного транспорта, кадетского корпуса МВД и кадетской школы им. С.А. Солнечникова. Репетиция проходит в два прогона, второй из которых начался уже после захода солнца.

Первая репетиция парада проходит без участия механизированной колонны, которая будет представлена на второй тренировке завтра, 5 мая. Генеральная репетиция парада состоится 7 мая в 10.00.








Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Общество
04.05.2021 17:15
Общество 04.05.2021 17:15
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2021 12:00
Общество 04.05.2021 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2021 10:47
Общество 04.05.2021 10:47
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2021 12:35
Общество 03.05.2021 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2021 11:19
Общество 03.05.2021 11:19
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2021 19:20
Общество 02.05.2021 19:20
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2021 18:44
Общество 02.05.2021 18:44
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2021 17:04
Общество 02.05.2021 17:04
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2021 15:09
Общество 02.05.2021 15:09
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2021 13:28
Общество 02.05.2021 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
02.05.2021 11:40
Общество 02.05.2021 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2021 18:57
Общество 01.05.2021 18:57
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2021 16:59
Общество 01.05.2021 16:59
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2021 16:41
Общество 01.05.2021 16:41
Комментарии

0
Далее
Общество
01.05.2021 14:04
Общество 01.05.2021 14:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:31
Банк «Открытие»: чего ждать на рынке нефти в маеСмотреть фотографии
19:51
На площади Павших борцов в Волгограде проходит первая репетиция парада ПобедыСмотреть фотографии
18:27
Вирус не сдает позиции: в Волгоградской области от COVID-19 скончались семь человекСмотреть фотографии
17:15
Доедем без такси: опубликован график работы общественного транспорта Волгограда в День ПобедыСмотреть фотографии
16:25
Волгоградский губернатор оценил новый завод по производству детского питанияСмотреть фотографии
14:28
400 литров в секунду: в Волгограде строят еще одни очистные сооружения для ливневых стоковСмотреть фотографии
13:56
"Знал, где сейф и касса": в Волгограде грабитель супермаркета обстрелял охранников из пневматикиСмотреть фотографии
13:38
Погибшие в Ставрополье волгоградские баскетболистки ехали на автобусе без лицензии и техосмотраСмотреть фотографии
12:26
«Что пили?»: в Волгограде сотрудники ДПС задержали 30 пьяных водителейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Клиника в Волгограде задолжала косметологам полтора миллиона рублейСмотреть фотографии
11:26
Двое школьников попали под колеса автомобилей в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
11:02
Не справился с управлением: на трассе в Волгоградской области погиб водительСмотреть фотографии
10:47
В Волгоградской области нарастает активность клещейСмотреть фотографии
09:49
Волгоградец покусал полицейского на парковке торгового центраСмотреть фотографии
19:33
Водителя BMW наказали за крутые виражи у памятника в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:01
После огласки жуткой истории с пропажей в Волгограде больного COVID-19 пенсионера возбуждено делоСмотреть фотографии
16:03
Президент России поручил в августе выплатить по 10 тысяч рублей на каждого школьникаСмотреть фотографии
14:09
Съемку из космоса заказали для Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:35
Дожди и грозы надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:19
В Волгограде умер собкор ТАСС Игорь КаленичСмотреть фотографии
10:30
Пассажирка «скорой» пострадала в аварии под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:05
День похорон: в Волгограде прощаются с погибшими в ДТП девочками-баскетболистками (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:55
Шесть человек пострадали в массовом ДТП с маршруткой в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:20
Волгоградцы забрали в свои дома частицы Благодатного огня из ИерусалимаСмотреть фотографии
18:44
Первую репетицию парада в Волгограде отменили из-за траураСмотреть фотографии
17:33
Суд в Ставрополе арестовал водителя легковушки после страшного ДТП с погибшими детьми из ВолгоградаСмотреть фотографии
17:04
В Волгоградской области вспахали поле с краснокнижными тюльпанамиСмотреть фотографии
15:30
Двое осужденных за педофилию и кражи совершили побег в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:09
В Волгоградской области от COVID-19 скончалась 27-летняя девушкаСмотреть фотографии
14:03
Волгоградские пожарные спасли четырех детей из горящего домаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 