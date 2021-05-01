Делу — время, пробке — час: волгоградцы взмолились о новой дороге через пойму





Многочасовое ожидание в 21-километровой пробке на трассе «Краснослободск — Средняя Ахтуба» в минувшую пятницу заставило жителей Волгограда и Заволжья вновь задуматься о строительстве новой трассы через Волго-Ахтубинскую пойму. Как сообщает ИА «Высота 102», возмущенные автомобилисты поделились в социальных сетях скриншотами «покрасневших» от заторов онлайн-карт, задаваясь вопросом: когда это закончится?

«Дорога через пойму новая не нужна, да? Пробок тут не бывает, да? Где эти безмозглые активисты? По-моему, пора уже уголовную ответственность вводить за препятствование возведению или реконструкции объектов инфраструктуры федерального либо регионального значения», — написал на своей странице в социальной сети волгоградец Георгий А. «Дорога нужна, но пусть она впишется с минимальным ущербом для уникальной природы», – поддержал горожанина Виктор Г. Впрочем, в обсуждениях под публикацией раздосадованного волгоградца нашлись и противники строительства новой трассы, которые считают, что любая новая дорога в лесу нанесет ущерб и для растительного, и для животного мира.





Проект строительства мостового перехода через Волгу существует уже больше 20 лет. Первый и второй пусковые комплексы уже сданы в эксплуатацию — знаменитый «танцующий» мост через Волгу и новый мост через Ахтубу. Возведение третьего пускового комплекса, который соединит оба моста, вызвало бурные дискуссии среди волгоградской общественности больше года назад. Камнем преткновения стала дубовая роща, через которую может пройти новая магистраль. Активисты выступают против вырубки 15 тысяч деревьев, хотя власти Волгоградской области заявляют, что на территории поймы проведут компенсационную высадку 235 тысяч саженцев.

Общественники предложили альтернативный вариант — пустить новую магистраль по существующей дороге, что категорически не устраивает местных жителей, в том числе поселка Госпитомник и дачников. Нежизнеспособным такой проект считают и в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства, поскольку федеральное законодательство запрещает возводить трассы через населенные пункты. При этом строительство третьего пускового комплекса поддерживают автомобилисты, которые устали от постоянных заторов на пути через пойму.

Между тем, Минприроды РФ пока не разрешило ослабить режим особой охраны Волго-Ахтубинской поймы, что позволит вырубать дубы для строительства линейных объектов. Федеральное ведомство запросило у администрации региона дополнительные обосновывающие материалы, после изучения которых и ряда запросов в профильные структуры будет принято окончательное решение.