Общество

Главу сельского поселения в Волгоградской области оштрафовали за нарушения при ремонте памятника

Общество 28.04.2021 15:44
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28.04.2021 15:44


Глава Авиловского района Иловлинского района Волгоградской области оштрафован комитетом финансов региона на 25 тысяч рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такие меры к сельскому чиновнику были приняты после проведенной прокурорской проверки исполнения требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Так, согласно положениям федерального закона,  закупка у единственного поставщика  может осуществляться заказчиком в случае закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 600 тыс. рублей.
Вопреки указанным требованиям в 2020 году администрацией Авиловского сельского поселения при отсутствии конкурсных процедур с одним подрядчиком было заключено 5 контрактов на общую сумму более 800 тыс.рублей на выполнение ремонта братской могилы советских воинов, погибших в Сталинградской битве.
В данном случае заключение идентичных контрактов являлось искусственным дроблением единой сделки для формального соблюдения ограничений, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок, считают в прокуратуре. А указанные действия фактически привели к незаконному заключению контрактов без проведения торгов, а также к ограничению доступа других хозяйствующих субъектов к возможности освоения бюджетных средств на конкурентной основе.
В этой связи прокуратурой района в отношении главы Авиловского сельского поселения возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе).
Также выяснилось, что работы по ремонту объекта культурного наследия проводились администрацией поселения без разрешительной и проектной документации, а подрядчик не имел соответствующей лицензии.
По фактам указанных нарушений материалы проверки направлены прокуратурой Иловлинского района в комитет по государственной охране объектов культурного наследия Волгоградской области для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.  Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа для должностных лиц в размере от 20 до 400 тыс. рублей, для  юридических лиц - от 200 тыс. рублей до 5 млн рублей. Как следует из информации, опубликованной на сайте Авиловского сельского поселения, главой администрации является Павел Ураков. 

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