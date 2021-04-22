В центре Волгограда сузят дорогу для ремонта

Общество 22.04.2021 16:37
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22.04.2021 16:37
Завтра в Волгограде начинается реконструкция дорожного покрытия в месте пересечения трамвайного полотна с проезжей частью на улице 7-й Гвардейской. Бригадам рабочих МУП «Метроэлектротранс» и МБУ «Северное» предстоит уложить новое покрытие вровень с рельсами и дорожным полотном, что повысит пропускную способность и безопасность данного участка, пояснили ИА «Высота 102» в мэрии.
При проведении работ по обновлению переезда будет задействована тяжелая техника, включая технический спецвагон. В целях обеспечения безопасности на время реконструкции движение по проезжей части на данном участке улицы 7-й Гвардейской будет сужено до двух полос – по одной в каждой направлении. Работы проведут с учетом погодных условий, завершить их планируется в мае.
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