В современном формате: «Ростелеком» подключил цифровое телевидение для исторически значимой гостиницы «Волгоград»
Телеком 21.04.2021 18:15
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21.04.2021 18:15
«Ростелеком» подключил сервис «Телевидение для гостиниц» гостиничному комплексу «Волгоград», имеющему историческое значение. Доступ к эксклюзивному цифровому контенту доступен постояльцам 170 номеров, гостям ресторана «Moliere» и посетителям холла гостиницы, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
«Мы c пониманием подходим к задачам наших клиентов и стараемся с помощью наших сервисов и решений помогать в их реализации или оптимизации. Уверен, что с нашим телевидением визитная карточка города и архитектурный памятник – гостиничный комплекс “Волгоград”– откроет для себя новые перспективы и точки роста», – отметил Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
«Телевидение для гостиниц» от«Ростелекома» предлагает цифровые каналы высокого качества и разнообразные интерактивные сервисы. Решение работает через интернет, что в сравнении со спутниковым или кабельным телевидением обеспечивает более высокую стабильность и качество изображения. Благодаря наличию стартового канала абонент может транслировать собственный контент постояльцам, в том числе рекламно-информационные сообщения. Кроме того, система предлагает возможность управлять всеми ТВ-устройствами из единого интерфейса, в том числе перезагружать приставки, удаленно переключать каналы, записывать эфир и многое другое.
«Подключение нашего гостиничного комплекса к цифровому телевидению – это планомерная работа по модернизации и повышению комфортности номерного фонда, чтобы наши гости могли получать сервис высочайшего уровня. В рамках соглашения “Ростелеком” не просто реализовал все поставленные задачи по доступу к цифровому контенту, но и предоставил гибкие решения по бюджетированию, дифференциации тарифных планов и способов подключения, а также запасу функционала, который мы с удовольствием будем осваивать», – подчеркнула Анна Чехова, директор гостиничного комплекса «Волгоград».
Телевидение от «Ростелекома» можно использовать на планшете, смартфоне или персональном компьютере, а также на SMART-телевизоре или обычном ТВ с помощью приставки. Таким образом сервис обеспечивает дополнительные возможности для постояльцев и повышает конкурентное преимущество гостиниц и отелей. При этом условия сотрудничества с «Ростелекомом» дают возможность гостиницам агентское вознаграждение за счет развлекательного контента, приобретенного клиентами дополнительно.
Подробно об услугах компании для юридических лиц можно узнать на сайте и подать заявку на их подключение по телефону 8 800 200 30 00.
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