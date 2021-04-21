



«Ростелеком» подключил сервис «Телевидение для гостиниц» гостиничному комплексу «Волгоград», имеющему историческое значение. Доступ к эксклюзивному цифровому контенту доступен постояльцам 170 номеров, гостям ресторана «Moliere» и посетителям холла гостиницы, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

«Мы c пониманием подходим к задачам наших клиентов и стараемся с помощью наших сервисов и решений помогать в их реализации или оптимизации. Уверен, что с нашим телевидением визитная карточка города и архитектурный памятник – гостиничный комплекс “Волгоград”– откроет для себя новые перспективы и точки роста», – отметил Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

«Телевидение для гостиниц» от«Ростелекома» предлагает цифровые каналы высокого качества и разнообразные интерактивные сервисы. Решение работает через интернет, что в сравнении со спутниковым или кабельным телевидением обеспечивает более высокую стабильность и качество изображения. Благодаря наличию стартового канала абонент может транслировать собственный контент постояльцам, в том числе рекламно-информационные сообщения. Кроме того, система предлагает возможность управлять всеми ТВ-устройствами из единого интерфейса, в том числе перезагружать приставки, удаленно переключать каналы, записывать эфир и многое другое.

«Подключение нашего гостиничного комплекса к цифровому телевидению – это планомерная работа по модернизации и повышению комфортности номерного фонда, чтобы наши гости могли получать сервис высочайшего уровня. В рамках соглашения “Ростелеком” не просто реализовал все поставленные задачи по доступу к цифровому контенту, но и предоставил гибкие решения по бюджетированию, дифференциации тарифных планов и способов подключения, а также запасу функционала, который мы с удовольствием будем осваивать», – подчеркнула Анна Чехова, директор гостиничного комплекса «Волгоград».

Телевидение от «Ростелекома» можно использовать на планшете, смартфоне или персональном компьютере, а также на SMART-телевизоре или обычном ТВ с помощью приставки. Таким образом сервис обеспечивает дополнительные возможности для постояльцев и повышает конкурентное преимущество гостиниц и отелей. При этом условия сотрудничества с «Ростелекомом» дают возможность гостиницам агентское вознаграждение за счет развлекательного контента, приобретенного клиентами дополнительно.

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