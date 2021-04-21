«Нормальная» весна возвращается в хмурый Волгоград

Общество 21.04.2021 15:20
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21.04.2021 15:20
Уже завтра, 22 апреля, в Волгограде ожидается потепление. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные регионального ЦГМС, в четверг столбик термометра поднимется до …+18…+20 градусов, будет облачно с прояснениями. В пятницу, 23 апреля, ожидается кратковременный дождь с грозой но днем погода устаканится – воздух прогреется до +17...+19 градусов.
Напомним, накануне на Волгоград и область обрушились ливни и шквалистый ветер. Если региональный центр пережил разгул стихии относительно спокойно, то в районах области не обошлось без ЧП. К примеру, Урюпинск из-за затопления походил на Венецию. В городе происходили перебои с электроэнергией.
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