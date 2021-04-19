10 тысяч семей распорядились маткапиталом через ВТБ

Общество 19.04.2021 11:52 Новости компаний
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19.04.2021 11:52 Новости компаний
Свыше 10 тысяч семей за год воспользовались возможностью распорядиться материнским капиталом через ВТБ. Подав заявление на погашение части ипотеки с помощью материнского капитала в офисах ВТБ, клиенты направили на эти цели почти 5 млрд рублей выплат.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, с 15 апреля 2020 года ВТБ и Пенсионный фонд РФ организовали электронный обмен документами для ускоренного перечисления материнского капитала в счет погашения ипотеки. Чтобы оформить распоряжение материнскими выплатами, клиенту ВТБ сейчас достаточно подать в банк соответствующее заявление, которое в электронном виде направляется в ПФР вместе с другими необходимыми документами. Это позволило избавить клиентов от необходимости самостоятельно собирать документы и посещать офис ПФР, а также в несколько раз сократить сроки перечисления материнского капитала в счет ипотеки.
За год возможностью подать заявление на перечисление маткапитала в одно посещение воспользовалось свыше 10 тысяч клиентов ВТБ. Общая сумма материнских выплат, перечисленная на погашение ипотеки в банке, превысила 4,7 млрд рублей.
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