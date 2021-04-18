Болельщик московского «Динамо» взорвал петарду на «Волгоград Арене»

Общество 18.04.2021 09:51
0
18.04.2021 09:51
34-летний житель Обнинска привлечен к административной ответственности за использование петарды на трибуне во время матча «Ротора» и «Динамо». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области. Инцидент произошел накануне. На трибунах присутствовали 9101 человек. В отношении болельщика московской команды составлен административный протокол по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ.
Напомним, накануне волгоградский "Ротор" проиграл московскому клубу - 0:3.
Реклама
В Волгоградской области разоружили население18.04.2021 17:01
Общество 18.04.2021 17:01
Руководитель фонда капремонта Волгоградской области покинул свой пост18.04.2021 16:32
Общество 18.04.2021 16:32
Дом престарелых в Волгограде наказали после вспышки COVID-1918.04.2021 15:03
Общество 18.04.2021 15:03
Пять сердечниц скончались от COVID-19 за сутки в Волгоградской области18.04.2021 14:32
Общество 18.04.2021 14:32
Казака и полицейского наградили в Волгограде за раскрытие преступления около Вечного огня18.04.2021 12:59
Общество 18.04.2021 12:59
Центральный концертный зал в Волгограде снова капитально отремонтируют18.04.2021 10:13
Общество 18.04.2021 10:13
Волгоградские пожарные взяли «Высоту 102»18.04.2021 09:06
Общество 18.04.2021 09:06
Самолет из Волгограда совершил аварийную посадку в Москве17.04.2021 20:27
Общество 17.04.2021 20:27
«На яйца уже глаза трещат»: жители Волгограда - о росте цен17.04.2021 19:29
Общество 17.04.2021 19:29
В Волгограде скончалась старейшая актриса17.04.2021 18:58
Общество 17.04.2021 18:58
Нет конца: в Волгоградской области еще пятеро пенсионеров умерли от коронавируса17.04.2021 15:26
Общество 17.04.2021 15:26
Волгоград близок к потере статуса города-миллионника17.04.2021 14:08
Общество 17.04.2021 14:08
Жителей четырех улиц в Волгограде выведут из сумрака17.04.2021 12:13
Общество 17.04.2021 12:13
Не успели обрадоваться: на выходных в Волгограде обещают грозы17.04.2021 10:02
Общество 17.04.2021 10:02
Из-за строительства новой ветки ливневки в Волгограде изменится движение трамваев16.04.2021 21:15
Общество 16.04.2021 21:15
Реклама