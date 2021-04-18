Центральный концертный зал в Волгограде снова капитально отремонтируют

Общество 18.04.2021 10:13
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18.04.2021 10:13
В Волгограде планируют приступить к реконструкции ГБУК «Волгоградская филармония». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на подготовку проекта капитального ремонта выделено около 39 миллионов рублей. Проект предусматривает ремонт кровли, коммуникаций, в том числе системы отопления, выполнение мероприятий по гидроизоляции помещений подвала, ремонт помещения фойе и фасадов здания в увязке с существующей частью здания речного вокзала, зрительного зала и подсобных помещений.
Напомним, около двух лет назад о необходимости проведения реконструкции филармонии заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, когда посетил концертный зал со своей супругой. Между тем, последний капитальный ремонт здания проводили около 10 лет назад. Деньги были потрачены на приведение в порядок внутренних помещений, вплоть до санузлов, фасада здания, концертного зала, где были заменены кресла, коммуникаций и т.д. Однако несколько лет назад руководство учреждения культуры стало жаловаться на изношенные инженерные сети. Особую тревогу вызывало состояние огромных окон, являющихся частью фойе концертного зала, из-за их ненадежной фиксации.
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