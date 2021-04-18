Общество

Центральный концертный зал в Волгограде снова капитально отремонтируют

Общество 18.04.2021 10:13
0
18.04.2021 10:13


В Волгограде планируют приступить к реконструкции ГБУК «Волгоградская филармония». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на подготовку проекта капитального ремонта  выделено около 39 миллионов рублей. Проект предусматривает ремонт кровли, коммуникаций, в том числе системы отопления, выполнение мероприятий по гидроизоляции помещений подвала, ремонт помещения фойе и фасадов здания в увязке с существующей частью здания речного вокзала, зрительного зала и подсобных помещений. 
Напомним, около двух лет назад о необходимости проведения реконструкции филармонии заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, когда посетил концертный зал со своей супругой. Между тем, последний капитальный ремонт здания проводили около 10 лет назад. Деньги были потрачены на приведение в порядок внутренних помещений, вплоть до санузлов, фасада здания, концертного зала, где были заменены кресла, коммуникаций и т.д. Однако несколько лет назад руководство учреждения культуры стало жаловаться на изношенные инженерные сети. Особую тревогу вызывало состояние огромных окон, являющихся частью фойе концертного зала, из-за их ненадежной фиксации.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Банк «Открытие» будет возмещать премиальным клиентам предполетные тра…
Общество
18.04.2021 17:01
Общество 18.04.2021 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2021 16:32
Общество 18.04.2021 16:32
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2021 15:03
Общество 18.04.2021 15:03
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2021 14:32
Общество 18.04.2021 14:32
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2021 12:59
Общество 18.04.2021 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2021 09:51
Общество 18.04.2021 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2021 09:06
Общество 18.04.2021 09:06
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2021 20:27
Общество 17.04.2021 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2021 19:29
Общество 17.04.2021 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2021 18:58
Общество 17.04.2021 18:58
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2021 15:26
Общество 17.04.2021 15:26
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2021 14:08
Общество 17.04.2021 14:08
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2021 12:13
Общество 17.04.2021 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2021 10:02
Общество 17.04.2021 10:02
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2021 21:15
Общество 16.04.2021 21:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:01
В Волгоградской области разоружили населениеСмотреть фотографии
16:32
Руководитель фонда капремонта Волгоградской области покинул свой постСмотреть фотографии
15:03
Дом престарелых в Волгограде наказали после вспышки COVID-19Смотреть фотографии
14:32
Пять сердечниц скончались от COVID-19 за сутки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:59
Казака и полицейского наградили в Волгограде за раскрытие преступления около Вечного огняСмотреть фотографии
12:30
Балкон пятиэтажки обрушился в Волгограде: пострадала женщинаСмотреть фотографии
10:53
Два человека получили травмы в общественном транспорте в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде внедорожник раздавил своего владельца и травмировал его сынаСмотреть фотографии
10:27
Дачник едва не погиб на пожаре в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:13
Центральный концертный зал в Волгограде снова капитально отремонтируютСмотреть фотографии
09:51
Болельщик московского «Динамо» взорвал петарду на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
09:06
Волгоградские пожарные взяли «Высоту 102»Смотреть фотографии
20:27
Самолет из Волгограда совершил аварийную посадку в МосквеСмотреть фотографии
19:29
«На яйца уже глаза трещат»: жители Волгограда - о росте ценСмотреть фотографииCмотреть видео
18:58
В Волгограде скончалась старейшая актрисаСмотреть фотографии
18:36
Какая боль: московское "Динамо" разгромило волгоградский "Ротор" - 3:0Смотреть фотографии
15:26
Нет конца: в Волгоградской области еще пятеро пенсионеров умерли от коронавирусаСмотреть фотографии
14:17
В Волгоградской области в деревянном доме сгорела пенсионеркаСмотреть фотографии
14:08
Волгоград близок к потере статуса города-миллионникаСмотреть фотографии
12:13
Жителей четырех улиц в Волгограде выведут из сумракаСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде иномарка сбила водителя сломавшегося автомобиляСмотреть фотографии
10:02
Миллионы на месте: депутаты Госдумы от Волгоградской области отчитались о своем благополучииСмотреть фотографии
10:02
Не успели обрадоваться: на выходных в Волгограде обещают грозыСмотреть фотографии
09:53
Водитель автобуса в Волгограде устроил массовое ДТП: трое человек пострадалиСмотреть фотографии
22:14
«Всё в дом»: волгоградские сенаторы приумножили свои доходыСмотреть фотографии
21:15
Из-за строительства новой ветки ливневки в Волгограде изменится движение трамваевСмотреть фотографии
20:51
Под Волгоградом семья фермеров спасла от пожара 96-летнюю бабушку и ее домСмотреть фотографии
20:40
"Это был компромисс": Росводресурсы определили пик половодья в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:57
В Волгоградской области нашли обглоданный животными труп неизвестногоСмотреть фотографии
19:30
В Волгограде ограничат движение на многострадальном мосту из-за ремонтаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 