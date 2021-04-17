Нет конца: в Волгоградской области еще пятеро пенсионеров умерли от коронавируса





О пятерых смертях от коронавируса по итогам минувших суток сообщили в региональном оперативном штабе ИА «Высота 102». Все жертвы инфекции – пенсионеры. Так, врачам не удалось спасти 88-летнюю и 77-летнюю волгоградок, 85-летнего жителя областного центра, 70-летнюю женщину из Даниловского района, 78-летнюю пенсионерку из Урюпинска. Все они обратились за медицинской помощью спустя несколько дней после появления первых признаков заболевания и имели хронические заболевания.

Коронавирусом тем временем продолжают заражаться жители региона. За минувшие сутки стало известно еще о 109 новых случаях. Больше всего заболевших в Волгограде – 43 человека, в Волжском инфекция обнаружилась у 9 человек. Также коронавирус выявлен в 17 районах региона.



