Нет конца: в Волгоградской области еще пятеро пенсионеров умерли от коронавируса

Общество 17.04.2021 15:26
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17.04.2021 15:26
О пятерых смертях от коронавируса по итогам минувших суток сообщили в региональном оперативном штабе ИА «Высота 102». Все жертвы инфекции – пенсионеры. Так, врачам не удалось спасти 88-летнюю и 77-летнюю волгоградок, 85-летнего жителя областного центра, 70-летнюю женщину из Даниловского района, 78-летнюю пенсионерку из Урюпинска. Все они обратились за медицинской помощью спустя несколько дней после появления первых признаков заболевания и имели хронические заболевания.
Коронавирусом тем временем продолжают заражаться жители региона. За минувшие сутки стало известно еще о 109 новых случаях. Больше всего заболевших в Волгограде – 43 человека, в Волжском инфекция обнаружилась у 9 человек. Также коронавирус выявлен в 17 районах региона.
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