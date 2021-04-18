Дом престарелых в Волгограде наказали после вспышки COVID-19

Общество 18.04.2021 15:03
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18.04.2021 15:03
Штраф в сумме 100 тысяч рублей наложен на дом-интернат для престарелых и инвалидов «Достойный возраст» в Краснооктябрьском районе за нарушение антикоронавирусных мер. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Волгоградского областного суда, который оставил постановление Краснооктябрьского районного суда Волгограда об административном правонарушении без изменения. Штраф пыталось оспорить руководство Автономно-некоммерческой организации социального обслуживания «Достойный возраст», но апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения.
Как следует из материалов дела, протокол об административном правонарушении был составлен по итогам эпидемиологического расследования случаев заболевания COVID-19 среди проживающих в доме-интернате осенью 2020 года. Сколько человек здесь заболели коронавирусом, не сообщается. Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки выявили, что при эксплуатации производственных, общественных зданий, сооружений и оборудования не обеспечиваются безопасные в эпидемиологическом отношении условия труда, быта и отдыха и не осуществляются мероприятия по охране окружающей среды, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней. В составе помещений медицинского назначения отсутствовало приемно-карантинное отделение, не обеспечивалась изоляция больных с признаками заболевания при повышении температуры, не проводилось регулярное тестирование персонала и получателей социальных услуг на маркеры коронавирусной инфекции. В момент проведения проверки не была обеспечена изоляция лиц с положительным результатом на COVID-19. Установлено, что они размещались в комнатах на первом этаже вместе со здоровыми. Выявлены и другие нарушения.
Рассмотрев материалы дела, апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены постановления об административном наказании. Решение вступило в законную силу, но может быть обжаловано в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции.
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