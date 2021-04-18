Общество

Дом престарелых в Волгограде наказали после вспышки COVID-19

Общество 18.04.2021 15:03
0
18.04.2021 15:03


Штраф в сумме 100 тысяч рублей наложен на дом-интернат для престарелых и инвалидов «Достойный возраст» в Краснооктябрьском районе за нарушение антикоронавирусных мер. Об этом  сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Волгоградского областного суда, который оставил постановление Краснооктябрьского районного суда Волгограда об административном правонарушении без изменения. Штраф пыталось оспорить руководство Автономно-некоммерческой организации социального обслуживания «Достойный возраст», но апелляционная инстанция оставила жалобу без удовлетворения.
Как следует из материалов дела, протокол об административном правонарушении был составлен по итогам эпидемиологического расследования случаев заболевания COVID-19 среди проживающих в доме-интернате осенью 2020 года. Сколько человек здесь заболели коронавирусом, не сообщается. Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки выявили, что при эксплуатации производственных, общественных зданий, сооружений и оборудования не обеспечиваются безопасные в эпидемиологическом отношении условия труда, быта и отдыха и не осуществляются мероприятия по охране окружающей среды, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней. В составе помещений медицинского назначения отсутствовало приемно-карантинное отделение, не обеспечивалась изоляция больных с признаками заболевания при повышении температуры, не проводилось регулярное тестирование персонала и получателей социальных услуг на маркеры коронавирусной инфекции. В момент проведения проверки не была обеспечена изоляция лиц с положительным результатом на COVID-19. Установлено, что они размещались в комнатах на первом этаже вместе со здоровыми. Выявлены и другие нарушения.
Рассмотрев материалы дела, апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены постановления об административном наказании. Решение вступило в законную силу, но может быть обжаловано в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Банк «Открытие» будет возмещать премиальным клиентам предполетные тра…
Общество
18.04.2021 17:01
Общество 18.04.2021 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2021 16:32
Общество 18.04.2021 16:32
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2021 14:32
Общество 18.04.2021 14:32
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2021 12:59
Общество 18.04.2021 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2021 10:13
Общество 18.04.2021 10:13
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2021 09:51
Общество 18.04.2021 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2021 09:06
Общество 18.04.2021 09:06
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2021 20:27
Общество 17.04.2021 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2021 19:29
Общество 17.04.2021 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2021 18:58
Общество 17.04.2021 18:58
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2021 15:26
Общество 17.04.2021 15:26
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2021 14:08
Общество 17.04.2021 14:08
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2021 12:13
Общество 17.04.2021 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2021 10:02
Общество 17.04.2021 10:02
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2021 21:15
Общество 16.04.2021 21:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:01
В Волгоградской области разоружили населениеСмотреть фотографии
16:32
Руководитель фонда капремонта Волгоградской области покинул свой постСмотреть фотографии
15:03
Дом престарелых в Волгограде наказали после вспышки COVID-19Смотреть фотографии
14:32
Пять сердечниц скончались от COVID-19 за сутки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:59
Казака и полицейского наградили в Волгограде за раскрытие преступления около Вечного огняСмотреть фотографии
12:30
Балкон пятиэтажки обрушился в Волгограде: пострадала женщинаСмотреть фотографии
10:53
Два человека получили травмы в общественном транспорте в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде внедорожник раздавил своего владельца и травмировал его сынаСмотреть фотографии
10:27
Дачник едва не погиб на пожаре в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:13
Центральный концертный зал в Волгограде снова капитально отремонтируютСмотреть фотографии
09:51
Болельщик московского «Динамо» взорвал петарду на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
09:06
Волгоградские пожарные взяли «Высоту 102»Смотреть фотографии
20:27
Самолет из Волгограда совершил аварийную посадку в МосквеСмотреть фотографии
19:29
«На яйца уже глаза трещат»: жители Волгограда - о росте ценСмотреть фотографииCмотреть видео
18:58
В Волгограде скончалась старейшая актрисаСмотреть фотографии
18:36
Какая боль: московское "Динамо" разгромило волгоградский "Ротор" - 3:0Смотреть фотографии
15:26
Нет конца: в Волгоградской области еще пятеро пенсионеров умерли от коронавирусаСмотреть фотографии
14:17
В Волгоградской области в деревянном доме сгорела пенсионеркаСмотреть фотографии
14:08
Волгоград близок к потере статуса города-миллионникаСмотреть фотографии
12:13
Жителей четырех улиц в Волгограде выведут из сумракаСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде иномарка сбила водителя сломавшегося автомобиляСмотреть фотографии
10:02
Миллионы на месте: депутаты Госдумы от Волгоградской области отчитались о своем благополучииСмотреть фотографии
10:02
Не успели обрадоваться: на выходных в Волгограде обещают грозыСмотреть фотографии
09:53
Водитель автобуса в Волгограде устроил массовое ДТП: трое человек пострадалиСмотреть фотографии
22:14
«Всё в дом»: волгоградские сенаторы приумножили свои доходыСмотреть фотографии
21:15
Из-за строительства новой ветки ливневки в Волгограде изменится движение трамваевСмотреть фотографии
20:51
Под Волгоградом семья фермеров спасла от пожара 96-летнюю бабушку и ее домСмотреть фотографии
20:40
"Это был компромисс": Росводресурсы определили пик половодья в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:57
В Волгоградской области нашли обглоданный животными труп неизвестногоСмотреть фотографии
19:30
В Волгограде ограничат движение на многострадальном мосту из-за ремонтаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 