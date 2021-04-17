Жителей четырех улиц в Волгограде выведут из сумрака





Власти Волгограда обязали заняться уличным освещением на четырех улицах Кировского района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, по требованию районного прокурора на администрацию города возложена обязанность в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу организовать мероприятия по установке уличного освещения на протяжении автомобильных дорог на улицах им. Капитана Рачкова, им. Михаила Фрунзе, им. Тани Скоробогатовой и Красногорской. На этих улицах, как установлено в суде, отсутствует линия наружного освещения. В этой части решение вступило в законную силу.





Надзорное ведомство также требовало признать незаконным бездействие администрации Волгограда по приведению автомобильных дорог на этих улицах в нормативное состояние и устранить выявленные дефекты. В ходе проверки было выявлено, что на улицах с грунтовым покрытием им. Капитана Рачкова, им. Михаила Фрунзе и Красногорской имеется много выбоин, просадок, проломов и других повреждений.





Кировский районный суд удовлетворил иск частично, отказав в признании бездействия администрации города незаконным. Прокурор оспорил решение. Однако до рассмотрения апелляционной жалобы по существу надзорное ведомство отказалось от административного иска в части требований к администрации Волгограда о признании незаконным бездействия, выразившегося в не принятии мер по приведению автомобильных дорог по ул. им. Капитана Рачкова, им. Михаила Фрунзе, им. Тани Скоробогатовой и ул. Красногорская в надлежащее состояние, организации проведения ремонта в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу. Причина отказа от иска не поясняется.





Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Волгограде в 2021 году будет восстановлено 38 улиц . Так, в Кировском районе отремонтируют улицу Химзаводская (от ул. Лазоревой до остановки «Химзавод»), С. Чекалина (от ул. Рабочая до 2-й Продольной) и им. Писемского.



