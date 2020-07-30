В Волгограде 38 улиц готовят к большому ремонту (СПИСОК)

Общество 30.07.2020 10:37
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30.07.2020 10:37
В Волгограде началась подготовка к проведению комплексной реконструкции автомобильных дорог в 2021 году. На сайте госзакупок размещены извещения о начале приема заявок от потенциальных подрядных организаций для участия в электронных торгах. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в областном центре в 2021 году будет восстановлено еще 38 улиц, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
Список улиц, которые отремонтируют в 2021 году:
Тракторозаводский район - ул. Костюченко (от ул.им.Шкирятова до ул.Автомагистральной), им.Патриса Лумумбы (от ул.им. Салтыкова-Щедрина до ул.Ополченской), им. Жолудева (от ул. им. Шурухина до ж.д. № 32 по ул. им. Жолудева, включая участок ул. им. Мещерякова от ул. им. Жолудева до пер. им. Войкова), им.Рыкачева (от ул.им. Салтыкова-Щедрина до пер.им.Ногина), а также дороге на п. Водстрой (от ул. им.Шурухина до ул.им.Костюченко).
Краснооктябрьский район - ул. им. Германа Титова, им. Рихарда Зорге, им. генерала Глушко, пр.им. В.И.Ленина (местный проезд на участке от ул.Тарифной до ул. им. Рихарда Зорге), пр-кт Волжский.
Дзержинский район - ул. Полесская, Жигулевская (от проезда Геофизиков до ул. Исторической), им. Землячки (от здания 122Б по ул. Исторической до дома №14 по ул. Шекснинской), Ессентукская (от ул.им.Гейне до ул.Восточно-Казахстанская), им.Гейне, проезд вдоль территории ГУЗ «ГКБСМ» № 25 (от ул.им. Землячки до ул. Космонавтов), ул. Витимская, Батумская (от ул. им. Землячки до ул.им. Хорошева).
Центральный район - ул. Днестровской (от ул.им. Рокоссовского (местный проезд) до ул. им. Ткачева, д.16а).
Ворошиловский район - ул. Базисная (от ул. Рабоче-Крестьянской до границы Советского района), им. милиционера Буханцева (от ул. Липецкой до ул. Чигиринской), им. Канунникова (от ул. Ковровской до д. 23 по ул. им. Канунникова), Липецкая (от ул. Кузнецкой до ул. им.милиционера Буханцева), Ростовская (от ул. Симбирской до ул. Череповецкой).
Советский район - ул. Даугавская, им. Ухтомского, Новосибирская (в границах ул. Казахская ул им. Сухова), Казахская, Авиаторская (от ул. Базисной до ул. Ярославской).
Кировский район - Химзаводская (от ул. Лазоревой до остановки «Химзавод»), С. Чекалина (от ул. Рабочая до 2-й Продольной), им. Писемского.
Красноармейский район - ул. Вилянская (от ул. Караванная до поворота на СНТ Нефтянник), им. Якуба Коласа (от ул. им. Довженко до ул. Брестской), Караванная (от ул. им. Панферова до ул. Николаевской), вторая очередь бульвара им. Энгельса (от пр-кта Героев Сталинграда до ул.Гражданской, четная сторона), 50 лет Октября (четная сторона), Гражданская.
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