«Бессмертный полк» в офлайн: в Волгограде отказались от шествия

Общество 15.04.2021 15:33
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15.04.2021 15:33
Акцию "Бессмертный полк" в Волгограде в этом году проведут в онлайн-формате, без традиционного шествия. Об этом ИА "Высота 102" сообщил сегодня руководитель регионального отделения движения Ярослав Князев. По его словам, такое решение принято на Центральном штабе движения в Москве с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.
Напомним, что в прошлом году в День Победы из-за пандемии акция "Бессмертный полк" впервые прошла в Волгограде в необычном формате. Вместо традиционного шествия горожан с портретами своих героев-фронтовиков от легендарного Дома Павлова стартовала колонна автомобилей времен Великой Отечественной войны с портретами 127 Героев Советского Союза, списками всех войсковых соединений и частей, которые принимали участие в Сталинградской битве. За рулем машины с портретом легендарного полководца, командира 13-й Гвардейской дивизии, дважды Героя Советского Союза Александра Ильича Родимцева был губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, облаченный в историческую военную форму.
Участие в акции также приняли начальник регионального Главка Александр Кравченко и глава города Виталий Лихачев, они проехали по городу с портретами Александра Сараева и Алексея Чуянова.
В Волгограде впервые шествие прошло в 2013 году — тогда волгоградский полк насчитывал около 600 человек. В 2014 году количество участников выросло до полутора тысяч, а в 2019-м "Бессмертный полк" объединил уже 65 тысяч человек.
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