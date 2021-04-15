«Бессмертный полк» в офлайн: в Волгограде отказались от шествия





Акцию "Бессмертный полк" в Волгограде в этом году проведут в онлайн-формате, без традиционного шествия. Об этом ИА "Высота 102" сообщил сегодня руководитель регионального отделения движения Ярослав Князев. По его словам, такое решение принято на Центральном штабе движения в Москве с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

Напомним, что в прошлом году в День Победы из-за пандемии акция "Бессмертный полк" впервые прошла в Волгограде в необычном формате. Вместо традиционного шествия горожан с портретами своих героев-фронтовиков от легендарного Дома Павлова стартовала колонна автомобилей времен Великой Отечественной войны с портретами 127 Героев Советского Союза, списками всех войсковых соединений и частей, которые принимали участие в Сталинградской битве. За рулем машины с портретом легендарного полководца, командира 13-й Гвардейской дивизии, дважды Героя Советского Союза Александра Ильича Родимцева был губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, облаченный в историческую военную форму.





Участие в акции также приняли начальник регионального Главка Александр Кравченко и глава города Виталий Лихачев, они проехали по городу с портретами Александра Сараева и Алексея Чуянова.

В Волгограде впервые шествие прошло в 2013 году — тогда волгоградский полк насчитывал около 600 человек. В 2014 году количество участников выросло до полутора тысяч, а в 2019-м "Бессмертный полк" объединил уже 65 тысяч человек.



