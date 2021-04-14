Современный офис есть – ждем открытие «умной» блинной





писала «Высота» . На смену старого всегда приходит новое — это закон. Вспомним 2012 год, когда закрылся легендарный клуб «Пиранья». Сегодня на его месте — креативное пространство «Икра». 2020 год не пощадил многие рестораны на улице Чуйкова. Об этом недавно

Что дальше? Волгоградские предприниматели решают – развиваться!

Так, на месте ресторана «Семифредо» на улице Чуйкова в конце декабря открылся новый современный офис компании «Сушивесла» и «БлинБери».

Открытое коворкинг пространство в стиле лофт с панорамным видом на набережную занимает 550 кв.м. Офис делится на несколько зон: в правой части — отдел маркетинга и дизайна; слева — большое пространство для IT-отдела, архитекторов и экономистов; на втором этаже — HR.





Несмотря на «зонирование», сотрудники свободно перемещаются по офису без привязки к рабочему месту. Каждый находит свой укромный уголок или работает прямо в эпицентре суматохи.

За потайной дверью в стене — большой тренинг-холл с удобными креслами, большим, хоть и не круглым, столом и обучающей литературой. Здесь сотрудники обсуждают новые проекты, строят планы, а вечерами проводят совместные кинопросмотры и тренинги личностного роста. В офисе есть и отдельная комната для переговоров по zoom.

Современная техника, множество зелени, уютные зоны для работы и отдыха, даже кофе-агрегат с напитками от эспрессо до флет-уайта, способствуют плодотворной работе и комфортному микроклимату в коллективе.

Из офиса компании есть проход в новую блинную, которая будет сделана по формату «умный дом». Ждем открытия.



