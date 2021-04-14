Современный офис есть – ждем открытие «умной» блинной

Общество 14.04.2021 17:17 Новости компаний
0
14.04.2021 17:17 Новости компаний
На смену старого всегда приходит новое — это закон. Вспомним 2012 год, когда закрылся легендарный клуб «Пиранья». Сегодня на его месте — креативное пространство «Икра». 2020 год не пощадил многие рестораны на улице Чуйкова. Об этом недавно писала «Высота».
Что дальше? Волгоградские предприниматели решают – развиваться!
Так, на месте ресторана «Семифредо» на улице Чуйкова в конце декабря открылся новый современный офис компании «Сушивесла» и «БлинБери».
Открытое коворкинг пространство в стиле лофт с панорамным видом на набережную занимает 550 кв.м. Офис делится на несколько зон: в правой части — отдел маркетинга и дизайна; слева — большое пространство для IT-отдела, архитекторов и экономистов; на втором этаже — HR.
Несмотря на «зонирование», сотрудники свободно перемещаются по офису без привязки к рабочему месту. Каждый находит свой укромный уголок или работает прямо в эпицентре суматохи.
За потайной дверью в стене — большой тренинг-холл с удобными креслами, большим, хоть и не круглым, столом и обучающей литературой. Здесь сотрудники обсуждают новые проекты, строят планы, а вечерами проводят совместные кинопросмотры и тренинги личностного роста. В офисе есть и отдельная комната для переговоров по zoom.
Современная техника, множество зелени, уютные зоны для работы и отдыха, даже кофе-агрегат с напитками от эспрессо до флет-уайта, способствуют плодотворной работе и комфортному микроклимату в коллективе.
Из офиса компании есть проход в новую блинную, которая будет сделана по формату «умный дом». Ждем открытия.
Реклама
Рухнувший с грузовиком мост в Волгоградской области реконструируют14.04.2021 20:08
Общество 14.04.2021 20:08
В Волгограде ответственная за температуру официантка "прокололась" на рабочем месте14.04.2021 17:52
Общество 14.04.2021 17:52
В половине районов Волгоградской области не выявили новые случаи коронавируса14.04.2021 14:15
Общество 14.04.2021 14:15
Отопительный сезон в Волгограде закончится 16 апреля14.04.2021 13:52
Общество 14.04.2021 13:52
Волгоградцы высадили молодые ели в память о погибших в Великой Отечественной войне14.04.2021 13:44
Общество 14.04.2021 13:44
Крупный заказ на разметку дорог в Волгограде получила фирма родственницы экс-депутата14.04.2021 12:50
Общество 14.04.2021 12:50
Пошли на юг: берегоукрепление 5-километрового участка набережной проведут в Волгограде14.04.2021 12:07
Общество 14.04.2021 12:07
На улицах Волгограда приступили к СПА-процедурам14.04.2021 11:08
Общество 14.04.2021 11:08
Подведены итоги первых 20 добрых дел «ЕвроХима»14.04.2021 09:57
Общество 14.04.2021 09:57
Апарт-отель «Каланча»: жилье нового формата в самом сердце Волгограда13.04.2021 18:22
Общество 13.04.2021 18:22
Жители улицы на юге Волгограда боятся провалиться сквозь землю13.04.2021 17:06
Общество 13.04.2021 17:06
Пятеро пенсионеров пополнили список жертв коронавируса в Волгоградской области13.04.2021 15:51
Общество 13.04.2021 15:51
Волжские приставы незаконно лишили пенсионных накоплений тезку должника из Московской области13.04.2021 15:43
Общество 13.04.2021 15:43
«Узкое горлышко» на Третьей продольной в Волгограде ликвидируют за 1,7 млрд рублей13.04.2021 14:53
Общество 13.04.2021 14:53
Губернатор Волгоградской области вышел на связь с директором ФСБ13.04.2021 14:09
Общество 13.04.2021 14:09
Реклама