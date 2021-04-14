Общество

Современный офис есть – ждем открытие «умной» блинной

Общество 14.04.2021 17:17 Новости компаний
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14.04.2021 17:17 Новости компаний


На смену старого всегда приходит новое — это закон. Вспомним 2012 год, когда закрылся легендарный клуб «Пиранья». Сегодня на его месте —  креативное пространство «Икра». 2020 год не пощадил многие рестораны на улице Чуйкова.  Об этом недавно писала «Высота».
Что дальше? Волгоградские предприниматели решают – развиваться!
Так, на месте ресторана «Семифредо»  на улице Чуйкова в конце декабря открылся новый современный офис компании «Сушивесла» и «БлинБери».
Открытое коворкинг пространство в стиле лофт с панорамным видом на набережную занимает 550 кв.м. Офис делится на несколько зон: в правой части — отдел маркетинга и дизайна; слева — большое пространство для IT-отдела, архитекторов и экономистов; на втором этаже — HR. 

Несмотря на «зонирование», сотрудники свободно перемещаются по офису без привязки к рабочему месту. Каждый находит свой укромный уголок или работает прямо в эпицентре суматохи.
За потайной дверью в стене — большой тренинг-холл с удобными креслами, большим, хоть и не круглым, столом и обучающей литературой. Здесь сотрудники обсуждают новые проекты, строят планы, а вечерами проводят совместные кинопросмотры и тренинги личностного роста. В офисе есть и отдельная комната для переговоров по zoom.
Современная техника, множество зелени, уютные зоны для работы и отдыха, даже кофе-агрегат с напитками от эспрессо до флет-уайта, способствуют плодотворной работе и комфортному микроклимату в коллективе.
Из офиса компании есть проход в новую блинную, которая будет сделана по формату «умный дом». Ждем открытия.

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