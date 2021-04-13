В Волгограде перекроют тоннель для ночной уборки





В Волгограде из-за уборки тоннеля в течение двух ночей будет ограничен проезд в подземной части развязки перед ТРЦ «Акварель». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в работах будет задействована крупногабаритная техника МУП «ДСЭР Советского района», поэтому на период уборки временно ограничат движение транспорта на полосах, где запланированы работы. С 13 апреля с 20-00 до 6-00 14 апреля будет производиться очистка проезжей части в тоннеле в направлении Кировского района, а с 20-00 14 апреля до 6-00 15 апреля – в направлении Ворошиловского района. Водителям для объезда предлагается пользоваться наземной частью развязки.

Сейчас с наступлением тепла работы по «отмывке» города от зимней грязи активизировались во всех районах Волгограда. В мероприятиях задействованы все виды специализированной техники: подметально-уборочные машины, в том числе ПУМ «Магистраль, комбинированные дорожные машины, тракторы-щетки, погрузчики, прицепная техника, а также средства малой механизации. Кроме того, в уборке активно участвуют бригады рабочих ручного труда.



