В Волгограде перекроют тоннель для ночной уборки

Общество 13.04.2021 09:55
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13.04.2021 09:55
В Волгограде из-за уборки тоннеля в течение двух ночей будет ограничен проезд в подземной части развязки перед ТРЦ «Акварель». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в работах будет задействована крупногабаритная техника МУП «ДСЭР Советского района», поэтому на период уборки временно ограничат движение транспорта на полосах, где запланированы работы. С 13 апреля с 20-00 до 6-00 14 апреля будет производиться очистка проезжей части в тоннеле в направлении Кировского района, а с 20-00 14 апреля до 6-00 15 апреля – в направлении Ворошиловского района. Водителям для объезда предлагается пользоваться наземной частью развязки.
Сейчас с наступлением тепла работы по «отмывке» города от зимней грязи активизировались во всех районах Волгограда. В мероприятиях задействованы все виды специализированной техники: подметально-уборочные машины, в том числе ПУМ «Магистраль, комбинированные дорожные машины, тракторы-щетки, погрузчики, прицепная техника, а также средства малой механизации. Кроме того, в уборке активно участвуют бригады рабочих ручного труда.
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