Телеком

Волгоградцы стали покупать дорогие смартфоны

Телеком 12.04.2021 16:48
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12.04.2021 16:48


МТС проанализировала данные по рынку смартфонов за первый квартал 2021 года. Исследование показало, что средняя стоимость покупаемых устройств выросла до 25 715 руб., что на 10 273 руб. дороже, чем в первом квартале 2020 года. 
В целом аналитики МТС зафиксировали смещение спроса в сторону премиальных марок, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. На первое место по количеству продаж вышли смартфоны Apple, спрос на них вырос почти в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Xiaomi и Samsung заняли второе и третье места по популярности, однако продажи за год сократились на 18% и 5% соответственно. В топ-5 по числу проданных устройств по моделям попали Apple iPhone 11 на 128Gb и 64Gb, Xiaomi Redmi 9A 32Gb, Apple iPhone XR 64Gb и Samsung А125.
О том, что волгоградцы стали больше внимания уделять выбору смартфона, свидетельствует 35-процентный рост среднего времени, проводимого на сайтах с отзывами про гаджеты и в интернет-магазинах.

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