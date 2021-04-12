Волгоградцы стали покупать дорогие смартфоны





МТС проанализировала данные по рынку смартфонов за первый квартал 2021 года. Исследование показало, что средняя стоимость покупаемых устройств выросла до 25 715 руб., что на 10 273 руб. дороже, чем в первом квартале 2020 года.

В целом аналитики МТС зафиксировали смещение спроса в сторону премиальных марок, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. На первое место по количеству продаж вышли смартфоны Apple, спрос на них вырос почти в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Xiaomi и Samsung заняли второе и третье места по популярности, однако продажи за год сократились на 18% и 5% соответственно. В топ-5 по числу проданных устройств по моделям попали Apple iPhone 11 на 128Gb и 64Gb, Xiaomi Redmi 9A 32Gb, Apple iPhone XR 64Gb и Samsung А125.

О том, что волгоградцы стали больше внимания уделять выбору смартфона, свидетельствует 35-процентный рост среднего времени, проводимого на сайтах с отзывами про гаджеты и в интернет-магазинах.