На помывку, становись!: в Волгоградской области стартовал сезон субботников

Общество 12.04.2021 11:38
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12.04.2021 11:38
В Волгоградской области стартует сезон грандиозной уборки. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, губернатор Андрей Бочаров на традиционном совещании обратил внимание должностных лиц на необходимость сосредоточить усилия в ходе весенней уборки на общественных пространствах — в парках, скверах, местах массового пребывания людей, а также на придорожных территориях. Также в чистке и мойке нуждаются внутриквартальные территории, зоны, прилегающие к социальным учреждениям, к предприятиям и организациям реального сектора экономики, памятные места, кладбища, подъезды к данным объектам. В муниципалитетах примут решение о проведении традиционных субботников, участников которых обеспечат необходимым инвентарем.
Кроме того, в течение месяца в регионе должны начать реализацию запланированных проектов благоустройства.
Приступить к наведению порядка позволяет установившаяся в регионе хорошая погода. Между тем, жители некоторых дворов по собственной инициативе уже стали приводить в порядок палисадники около своих многоквартирных домов. А в районах и городах жители вместе с чиновниками высаживают деревья.
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