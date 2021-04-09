Новый директор театра «Царицынская опера» должен быть местным. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил председатель комитета культуры Волгоградской области Станислав Малых на импровизированном пресс-подходе перед совещанием с коллективом театра. На саму встречу с сотрудниками «Царицынской оперы», которую запланировал Малых, журналистов нескольких изданий не пустили. Общение пройдет в закрытом формате. Побеседовать с председателем облкомкультуры после скандальной отставки теперь уже бывшего директора Леонида Пикмана пришли несколько десятков сотрудников театра, среди которых много артистов.

Станислав Малых признал, что к работе экс-директора были нарекания. При этом он поблагодарил Леонида Пикмана за сделанное: «Уверен, что такой талантливый менеджер, как он, найдет себе новое место работы».

Исполнять обязанности директора ГБКУ будет пока главный режиссер Сергей Гринев. При этом уже есть несколько кандидатов на должность руководителя театра, в настоящее время идет подбор претендентов. Страсти поулягутся и придет новый человек - таков был лейтмотив выступления Станислава Малых.

«На этом месте, считаю, что не должно быть варягов. Там где финансы, где дело касается ответственности уголовной и административной, лучше работать с тем, кто рядом и предан региону»,- добавил чиновник.

Напомним, накануне стало известно об увольнении директора театра Леонида Пикмана. К нему возникли вопросы после проведенной комитетом культуры Волгоградской области проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Между тем, коллектив неоднозначно воспринял кадровое решение руководства комитета культуры – многие сотрудники театра выступили в в поддержку своего теперь уже бывшего босса.



