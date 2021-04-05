Опасный тренд на самострои: в Волгограде судьбу дома вынесут на публичные слушания

Общество 05.04.2021 11:11
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05.04.2021 11:11
Еще один жилой самострой могут узаконить в частном секторе Кировского района Волгограда. Вопрос о дальнейшей судьбе дома №11А по улице Турбинной вынесут на публичные слушания, назначенные администрацией города. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в случае положительного заключения собственники строения получат возможность привести назначение участка в соответствие его фактическому использованию. В настоящее время дом на два хозяина стоит на земле, предназначенной для индивидуального жилья. Тогда как по законодательству он должен именоваться блокированной застройкой. На возведение такого строения требуется разрешение на строительство, которое у владельцев дома отсутствует. Формально здание является незаконным и подлежит сносу.
Только в Кировском районе Волгограда власти выявили шесть таких незаконных домов на два хозяина, расположенных, в том числе, на улицах Терновой, 20 и 110а, переулке Сухореченском,16. По данным объектам уже состоялись публичные слушания, в ходе которых жители одобрили предоставление собственникам разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. Следующим шагом сохранения всех четырех проблемных домов станет проведение специализированной экспертизы, назначенной судом. Обследование должно будет установить, что строение пригодно для проживания и не представляет угрозу для жизни и здоровья людей. Данный комплекс мер станет основанием для заключения мирового соглашения.
Напомним, ранее информагентство подробно рассказывало о том, в какой ужасной ситуации оказалась семья, владеющая одним из таких «нелегальных» домов по улице Быстрова, 113. Хозяин ½ строения рассказал журналистам, что приобрел полдома у частного лица в 2015 году. У прежнего владельца имелось свидетельство о регистрации права собственности. Но в прошлом году мэрия подала на новых хозяев иск в суд о сносе рассчитанного на двоих хозяев жилища, которое признали незаконным. Вскоре власти договорились с жильцами о процедуре, которая позволит узаконить их дом. По результатам судебного разбирательства, владельцам дан год на устранение выявленных строительных нарушений. По соседнему дому №113А судебная экспертиза только назначена.
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