Первый самолет в Брянск торжественно улетел из аэропорта Волгограда





С сегодняшнего дня налажено авиасообщение между Волгоградом и Брянском. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе аэропорта города-героя, по традиции первый прибывший лайнер встретили водяной аркой, а первому зарегистрированному пассажиру вручили подарки - сертификаты на перелет по любому направлению маршрутной сети авиакомпании и на обслуживание в VIP-зале.

Дебютным рейсом из Брянска в Волгоград прилетели 70 пассажиров, из аэропорта Волгограда в Брянск отправились 56 человек.

Летать в Брянск самолеты перевозчика будут дважды в неделю – по вторникам и субботам. Время в пути, как до Москвы - полтора часа. Стоимость перелета в одном направлении – от 1 280 рублей.



