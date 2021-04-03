Общество

Первый самолет в Брянск торжественно улетел из аэропорта Волгограда

Общество 03.04.2021 19:35
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03.04.2021 19:35


С сегодняшнего дня налажено авиасообщение между Волгоградом и Брянском. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе аэропорта города-героя, по традиции первый прибывший лайнер встретили водяной аркой, а первому зарегистрированному пассажиру вручили подарки - сертификаты на перелет по любому направлению маршрутной сети авиакомпании и на обслуживание в VIP-зале.
Дебютным рейсом из Брянска в Волгоград прилетели 70 пассажиров, из аэропорта Волгограда в Брянск отправились 56 человек.
Летать в Брянск самолеты перевозчика будут дважды в неделю – по вторникам и субботам. Время в пути, как до Москвы - полтора часа. Стоимость перелета в одном направлении – от 1 280 рублей.

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