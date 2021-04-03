



В городском округе Михайловка объявлен конкурс на должность главы. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее объявление опубликовано на сайте органа местного самоуправления. Конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе будут проверяться документы, поданные кандидатами, на соответствие необходимых требований. Второй этап конкурса пройдет в форме собеседования с каждым кандидатом. При проведении собеседования конкурсная комиссия оценит личностные и профессиональные качества кандидатов, их видение развития городского округа, организации работы администрации городского округа.

По результатам собеседования комиссия примет решение о результатах конкурса, в котором будут указаны кандидаты, наиболее подготовленные для замещения должности главы. В конкурсе могут принять участие только граждане с высшим образованием, имеющие стаж работы в качестве руководителя в различных сферах сроком не менее пяти лет либо стаж государственной или муниципальной службы или на выборных муниципальных постах.

Напомним, в качестве врио главы городского округа назначен Александр Тюрин, который ранее руководил Новоаннинском. Бывший мэр Михайловки Сергей Фомин осужден за злоупотребление должностными полномочиями и лишился права занимать данную должность.



