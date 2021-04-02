В Волгограде часть здания клиники пластической хирургии продают с молотка





На торги выставлена часть земельного участка и здания клиники пластической хирургии "Ассоль" в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сообщение о торгах, одним лотом продается 58/341 доли нежилого здания (оздоровительно-досуговый центр) площадью 3849,6 кв.м и 58/341 доли земельного участка площадью 1680 кв.м. на улице Академическая,2. Начальная цена заявлена в сумме 33,2 миллиона рублей. Шаг аукциона указан в размере 5 % от начальной цены продажи. Торги пройдут 17 мая.

Как ранее сообщало информагентство, арбитражный суд Волгоградской области признал ООО "Клиника пластической хирургии "Ассоль" несостоятельным (банкротом). В отношении должника открыта процедура конкурсного производства. Требования кредиторов составляют в общей сумме 21,7 миллиона рублей, из которых 14,3 миллиона - долг перед Межрайонной ИФНС России № 2 по Волгоградской области. Ранее сообщалось, что с иском о признании клиники банкротом выступил налоговый орган.

В феврале текущего года на торги по делу о банкротстве было выставлено имущество клиники - медицинское оборудование, комплектующие и инструменты, вентиляционное и климатическое оборудование, мебель. Общая первоначальная стоимость всех лотов, а их 21, составляет 10,4 миллиона рублей. Торги пройдут 6 апреля текущего года.

Согласно открытым сведениям ЕГРЮЛ, учредителем общества (100% доли) является Надежда Федоровна Саромыцкая. Конкурсным управляющим утверждена Орлова Наталья Викторовна.

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