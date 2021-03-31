Общество 31.03.2021 12:29
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31.03.2021 12:29
На крыше дома №38 по ул. Рокоссовского в Волгограде сегодня с самого утра кипят работы. Как сообщает ИА «Высота 102», рабочие демонтируют тротуарную плитку, которой загадочным образом оказалась вымощенной часть общедомового имущества. На днях, напомним, по обращению жителей дома специалистами муниципальной жилинспекции была проведена выездная проверка, в ходе которой на кровле жилого здания было выявлено сооружение. Как пояснили ИА «Высота 102» в ведомстве, в настоящее время специалисты проводят проверочные мероприятия на основании данных с выезда и полученных документов от ТСЖ. «Если в ходе проверки будет установлено, что сооружение располагается на кровле без разрешений, в адрес ТСЖ будет вынесено предписание об устранении нарушений», - подчеркнули в жилинспекции.
Напомним, из-за постоянных протечек кровли регулярно заливает квартиру жительницы дома, расположенной на верхнем этаже. Семья женщины оставалась без электричества на несколько недель. Причиной протечек, подозревает волгоградка, может быть тротуарная плитка, уложенная на общей крыше, а также домик, построенный одним из жильцов. По словам женщины, на крыше часто проходят ночные вечеринки, в связи с чем они с дочерью не могут уснуть. Посмотреть, что же там находится, ни она, ни другие жильцы не могут, так как дверь на крышу закрыта и находится под охраной. Проблема затопления квартиры, утверждает жительница дома, не решается с ТСЖ «Каскад» почти три года. При этом частые протечки, по мнению волгоградки, могут вызвать пожароопасную ситуацию.
Редакция информагентства продолжает следить за развитием событий.
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