Общество 29.03.2021 14:36
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29.03.2021 14:36
На сайте «Концессии водоснабжения» появился личный кабинет для юридических лиц. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, запущен в работу новый сервис, с помощью которого представители организаций смогут передать показания приборов учета, узнать о текущей задолженности, скачать счет и оплатить его банковской картой в режиме онлайн.
На портале ресурсоснабжающей организации нужно выбрать раздел «Потребители», далее подраздел «Личный кабинет юридических лиц». Вход производится с указанием ИНН и пароля, который предоставит куратор абонента. Реестр кураторов можно найти ЗДЕСЬ.
Для физических лиц действует единый сервис АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения». Сервис позволяет переслать показания приборов учета, оплаты услуг ЖКХ и получения данных о текущей задолженности.
Фото: пресс-служба "Концессии водоснабжения"
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